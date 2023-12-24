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الهلال يخطف ذهب الناشئات والبراعم

12/24/2023 2:14:09 PM
(MENAFN- Al Watan) توجت عضو الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، منال عسيري، الفائزات ببطولة المملكة للناشئات والبراعم للفردي والزوجي، ففي فردي الناشئات حقق المركز الأول لاعبة الهلال نبيهة شرف، وفي الزوجي حقق الميدالية الذهبية زوجي الهلال، سمية شرف، وحنين مياجان.
وفي منافسات فردي البراعم توجت لاعبة الزلفي، فانيا لاكاتو بالذهبية، وفي الزوجي حقق المركز الأول لاعبتا الفيصلي فانيا لاكاتو، وميلاف الطواله.

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