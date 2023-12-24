الهلال يخطف ذهب الناشئات والبراعم

(MENAFN
- Al Watan) توجت عضو الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، منال عسيري، الفائزات ببطولة المملكة للناشئات والبراعم للفردي والزوجي، ففي فردي الناشئات حقق المركز الأول لاعبة الهلال نبيهة شرف، وفي الزوجي حقق الميدالية الذهبية زوجي الهلال، سمية شرف، وحنين مياجان.
وفي منافسات فردي البراعم توجت لاعبة الزلفي، فانيا لاكاتو بالذهبية، وفي الزوجي حقق المركز الأول لاعبتا الفيصلي فانيا لاكاتو، وميلاف الطواله.
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