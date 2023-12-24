ميلان يخسر مدافعه
التاريخ
12/24/2023 2:14:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) خسر ميلان الإيطالي، مدافعه فيكايو توموري، لمدة شهرين على الأقل؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ساليرنيتانا، إذ كشفت الفحوصات إصابته بتمزق في العضلات وأوتار العضلة الخلفية.
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