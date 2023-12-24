Sunday, 24 December 2023 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميلان يخسر مدافعه

12/24/2023 2:14:09 PM
(MENAFN- Al Watan) خسر ميلان الإيطالي، مدافعه فيكايو توموري، لمدة شهرين على الأقل؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ساليرنيتانا، إذ كشفت الفحوصات إصابته بتمزق في العضلات وأوتار العضلة الخلفية.

MENAFN24122023000089011017ID1107653503

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث