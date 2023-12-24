9 مناطق تشهد دوري هجان
التاريخ
12/24/2023 2:14:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) تنطلق مطلع يناير المقبل منافسات دوري هجان 2024 بنسخته الثالثة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك في 9 مناطق بالنسبة للمرحلة التمهيدية، على أن تكون المرحلة النهائية في الرياض.
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