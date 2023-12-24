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هل يكسب بوتين الرهان ويتبخر الدعم الغربي لأوكرانيا

12/24/2023 2:14:09 PM
(MENAFN- Al Watan) يمارس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعبة الانتظار بعد مرور عامين على الحرب التي ثبت أنها مجرد سوء تقدير مكلف من قبل الكرملين، فهو يراهن على أن الدعم الغربي سوف ينهار تدريجيًا، ممزقًا بفعل الانقسامات السياسية، ومتآكلاً بسبب إرهاق الحرب، وتشتت انتباهه مطالب أخرى، في حين تستمر بتبادل ضربات الطائرات المسيرة، والتي يعلن الجانبان عادة إسقاطها، تزامنًا مع تقدم موسكو بعدة محاور كبد كييف خسائر كبيرة.
وفيما أكد متحدث روسي أن موسكو أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية في اتجاه دونيتسك، وقالت أوكرانيا إنها أسقطت 14 من 15 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ليلا.
المشاعر المتغيرة
ويعتقد ما يقرب من نصف الشعب الأمريكي أن البلاد تنفق أكثر من اللازم على أوكرانيا، وفقًا لاستطلاع للرأي نشرته وكالة أسوشيتد برس ومركز (NORC) لأبحاث الشؤون العامة في نوفمبر.
ويقول تشارلز كوبشان، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن العاصمة: ((إن المشهد السياسي على جانبي الأطلسي يتغير))، و((لقد كان التضامن عبر الأطلسي ثابتًا، لكنني لا أعتقد أن الوضع سيظل ثابتًا إلى الأبد)).
ويقول المحللون إن المشاعر المتغيرة يمكن أن تفيد بوتين، حيث يسعى على الأقل إلى إبقاء أوكرانيا في طي النسيان وإجبارها في نهاية المطاف على قبول صفقة سيئة لإنهاء الحرب.
مواجهة جوية
وذكر سلاح الجو الأوكراني على منصة تليجرام أنه نتيجة للمواجهة الجوية دمرت القوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية 14 طائرة مسيرة، شاهد في مناطق ميكولايف وكيروفوهراد وزابوريجيا ودنيبرو وخميلنيتسكي.
وأضاف، أن الطائرات المسيرة أُطلقت من الساحل الشرقي لبحر آزوف في روسيا، ولم تذكر السلطات العسكرية والمدنية أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.
من جانبه، قال المتحدث باسم مجموعة ((الجنوب)) القتالية الروسية فاديم أستافيف لوكالة تاس الروسية، إن ((المجموعة القتالية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية في اتجاه دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية)).
وأضاف أستافيف ((أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية قرب مستوطنات جورلوفكا ومارينكا وبوبيدا في دونيتسك))، بحسب تاس.
وأشار المتحدث إلى أن وحدات المجموعة القتالية أحبطت أيضا 11 هجومًا، واشتبكت مع القوة البشرية ومعدات تابعة للجيش الأوكراني في محيط كراسنوي وديليفكا وكيروفو وجورجيفكا. خسائر أوكرانية
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة ((الغرب)) التابعة للجيش الروسي تمكنت من تدمير معدات ووسيلة نقل عسكرية أوكرانية على محور كوبيانسك.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إلى أن قوات من الحرس الأول التابع لمجموعة ((الغرب)) دمرت شاحنة نقل عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وأضافت أن ((الطائرات المسيرة الروسية اكتشفت المعدات العسكرية التي كانت تخبئها القوات المسلحة الأوكرانية داخل منطقة الغابات في المنطقة العسكرية

خيرسون
قتل 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بجروح في ضربات روسية استهدفت وسط مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، بحسب السلطات المحلية.
قال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين، إن الجيش الروسي قصف الليلة الماضية وسط مدينة خيرسون.
أوضح أن قذيفة أصابت مبنى سكنيًا، مما أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 87 عامًا، وزوجته البالغة من العمر 81 عامًا.

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