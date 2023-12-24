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قيس سعيد: نحن في سباق لصناعة تاريخ جديد لتونس

12/24/2023 2:14:09 PM
(MENAFN- Al Watan) في كلمة ألقاها الرئيس التونسي قيس سعيد إثر أداء واجبه الانتخابي رفقة قرينته إشراف شبيل سعيد، في انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، أكد إصراره على استكمال تطهير البلاد ممن عبثوا بمقدراتها وقيادة البلاد نحو الجمهورية الجديدة وصناعة التاريخ، مراهنا على وعي الشعب.
وقال إن ((الشعب التونسي واع بكل التحديات التي تواجه البلاد، ولا يمكن أن نرفع التحديات إلا معا في إطار تطهير البلاد كي يعم الرخاء على الجميع، ونحن في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس)).
دولة موحدة
وشدد قيس سعيد على أن ((تونس دولة موحدة وستبقى موحدة وسيصنع الشعب التونسي الاختيارات الكبرى في البلاد تعبيرا عن إرادته)).
وتابع، في إشارة للمنظومة الحاكمة السابقة: ((سنواصل بناء كل مؤسسات الدولة وتطهير الدولة ممن عبثوا بها)). وأضاف أن ((حجم الفساد الذي كشفت عنه مؤخرا في قطاعات عدة داخل الدولة ليس سوى جزء بسيط من الفساد الذي نخر البلاد)).
وزاد: ((نقف معا كلا من مكانه لنبني جمهورية جديدة.. وإنا على يقين أننا نسير في اتجاه التاريخ وإرادتنا غير محدودة كي نكون من أرقى الدول بفضل ثروتها البشرية الكبيرة، نحن نعول على إرادتنا ونبني بلادنا برؤوسنا وفؤوسنا)).
وأكد أن مسار 25 يوليو 2021 مستمر، وبعد تأسيس المجلس الأعلى للجهات والأقاليم واستكمال ما جاء به دستور 2022 سيتم تأسيس المجلس الأعلى للتعليم وتكوين المحكمة الدستورية.
وعن هذه الانتخابات المحلية قال سعيد إن ((هذه الانتخابات هدفها أن يكون أعضاء مجلس الجهات والأقاليم قريبين من المواطنين ويسعون إلى تحقيق مطالب الشعب)).
نص قانوني
ولفت قيس سعيد إلى ((ضرورة وضع نص قانوني ينظم العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم لأنهما مجلسان يكملان بعضهما)).
وأشار إلى أن ((هذه الانتخابات تمكن المهمش الذي لا صوت له، ويعتبر ورقة اقتراع يوم الاقتراع فقط من أن يصنع القرار ويسائل الحكومة)).
وزاد: ((ليس أمامنا إلا خيار واحد وهو رفع هذه التحديات))، مؤكدا: ((نسير في الطريق الصحيح الذي رسمه الشعب التونسي والذي يقوم على تحقيق أبرز مطالبه المتمثلة في تحقيق الحرية والكرامة والشغل، لذلك سنتيح له كل الظروف)).
وكانت مراكز الاقتراع في تونس فتحت أبوابها، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الجهات والأقاليم.
انتخابات تونس:
يشارك في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مرشح بلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا
منهم %51.1 من الإناث و%48.9 من الذكور، بحسب بيانات هيئة الانتخابات
خصصت هيئة الانتخابات 8174 مكتبا و4685 مركز اقتراع في 2129 دائرة انتخابية
إضافة إلى تخصيص المكتب الأول في كل مركز اقتراع للأشخاص من أصحاب الهمم، من أجل تأدية واجبهم الانتخابي.

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