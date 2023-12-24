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صواريخ كروز متطورة تضاف إلى ترسانة إيران

12/24/2023 2:14:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أضافت البحرية الإيرانية صواريخ كروز متطورة منتجة محليًا إلى ترسانتها، حسبما أفاد التليفزيون الرسمي.
وقال التليفزيون إن صواريخ كروز ((الطليعة وناصر)) وصلت إلى قاعدة بحرية بالقرب من المحيط الهندي في ميناء كوناراك جنوب إيران، على بعد حوالي 1400 كيلومتر (850 ميلا) جنوب شرق العاصمة طهران.
وذكر قائد البحرية، الأدميرال شهرام إيراني، أن مدى الطليعة يزيد على 1000 كيلومتر (620 ميلاً)، ووصفها بأنها ((ذكية تمامًا))، وأن صاروخ كروز قادر على تغيير الأهداف أثناء السفر، وقال إن ((ناصر)) يبلغ مداه 100 كيلومتر (62 ميلا)، ويمكن تركيبه على السفن الحربية.
وتعلن إيران من وقت لآخر عن إجراء تجارب إطلاق وإنتاج وتشغيل معدات عسكرية جديدة لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، وتقول الدولة إن لديها مخزونًا من أنواع مختلفة من الصواريخ التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر (1250 ميلًا)، قادرة على الوصول إلى عدوها اللدود إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.

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