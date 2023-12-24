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الموت والجوع خطران يجتاحان غزة

12/24/2023 2:14:08 PM
(MENAFN- Al Watan) قُتل أكثر من 90 فلسطينيا، بينهم العشرات من عائلة كبيرة، في غارات جوية إسرائيلية على منزلين في غزة، حسبما قال رجال الإنقاذ ومسؤولو المستشفيات وهو بمثابة التأكيد على تحذير الأمين العام للأمم المتحدة من أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، وأن الهجوم الإسرائيلي يخلق ((عقبات هائلة)) أمام توزيع المساعدات الإنسانية. حيث صرحت الأونروا بأن المساعدات التي تصل إلى غزة قليلة جدا حتى مع فتح معبر كرم أبو سالم.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((اليونيسف)) من أن خطر الموت من الجوع أصبح ((حقيقيا)) في غزة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه من الخطأ قياس فعالية العملية الإنسانية بعدد الشاحنات.
وأضاف: ((المشكلة الحقيقية هي أن الطريقة التي تدير بها إسرائيل هذا الهجوم تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة)).
بلا عوائق
ودعت اليونيسف بحسابها على منصة ((إكس)) إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى غزة. وأضافت: ((الأطفال والأسر في قطاع غزة يواجهون الآن العنف من الجو، والحرمان من الأرض مع احتمال أن الأسوأ لم يأت بعد)).
ومن جهة أخرى تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفها بأنها محادثة طويلة وخاصة بعد يوم من قيام إدارة بايدن بحماية إسرائيل مرة أخرى على الساحة الدبلوماسية.
وقال: ((لم أطلب وقف إطلاق النار)). وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ((أوضح أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق جميع

سياسة الاعتقال
وذكر الجيش الإسرائيلي أيضا أن القوات اعتقلت مئات النشطاء المزعومين في غزة خلال الأسبوع الماضي ونقلت أكثر من 200 إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب، مما يوفر تفاصيل نادرة حول سياسة مثيرة للجدل للاعتقالات الجماعية للرجال الفلسطينيين.
وقال الجيش إن أكثر من 700 شخص لهم علاقات مزعومة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي تم إرسالهم حتى الآن إلى السجون الإسرائيلية.
خلال يوم
من جهة أخرى أشارت وزارة الصحة في غزة، إلى أن 201 شخص استشهدوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال محمود بسال، المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني في غزة، إن الغارات الجوية دمرت منزلين، أحدهما في مدينة غزة، حيث قُتل 76 شخصًا من عائلة المغربي، مما يجعل الهجوم واحدًا من أكثر الهجمات دموية في الحرب. وكان من بين القتلى عصام المغربي، الموظف المخضرم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزوجته وأطفالهما الخمسة.
وقال أخيم شتاينر، رئيس الوكالة: ((الأمم المتحدة والمدنيون في غزة ليسوا هدفا)). ((هذه الحرب يجب أن تنتهي)).
ودمرت غارة منزل محمد خليفة، صحفي تلفزيوني محلي، مما أدى إلى مقتله وما لا يقل عن 14 آخرين في مخيم النصيرات للاجئين في المناطق الحضرية، وفقا لمسؤولين في مستشفى شهداء الأقصى حيث تم نقل

حملات التدمير
كان الهجوم الإسرائيلي واحدًا من أكثر الحملات العسكرية تدميرًا في التاريخ الحديث
أدى إلى تهجير ما يقرب من %85 من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة
قام بتسوية مساحات واسعة من القطاع الساحلي الصغير بالأرض

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