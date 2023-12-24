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17 ألف بلاغ خدمي خلال شهر

12/24/2023 2:14:08 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبلت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 17.000 بلاغ خلال شهر جمادى الأولى من عام 1445، تنوعت ما بين النظافة العامة وإنارة الطرق، والحدائق والمرافق العامة، وصيانة الطرق والأرصفة، وبلاغات السيول والأمطار والإصحاح البيئي، وغيرها من الخدمات البلدية المنوعة.
وأفاد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة الزيتوني، أن الإدارة العامة لتجربة العميل بالأمانة استحدثت عددًا من المبادرات الجديدة التي لاقت إقبالًا واستحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين والمستفيدين، كما تم إضافة العديد من القنوات الجديدة التي تتيح إيصال البلاغات في أي وقت وأي مكان، حيث خصصت الرقم (0539400940) لاستقبال البلاغات عبر ((الواتس آب)) على مدار الساعة.
ونوه، أن الأمانة قد أتاحت خدماتها التي ترتكز بشكل رئيس على سرعة إنجاز العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق بلدي (940)؛ ليكون البوابة التي يستطيع من خلالها الموظف استقبال ومعالجة البلاغات المقدمة من العملاء.

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