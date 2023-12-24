Sunday, 24 December 2023 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


412 متقدما لجائزة فيصل بن بندر للإبداع

12/24/2023 2:14:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع أن عدد المتقدمين للجائزة عبر الموقع الإلكتروني وصل إلى 412 متقدمًا ومتقدمة بفئاتها المختلفة.
وتقدّم لفئة التميز الطلابي - طالب الثانوي 115 طالبًا وطالبةً، فيما تقدّم للجائزة 97 طالبًا وطالبة من فرع الطالب الجامعي، وتقدّم 146 معلمًا ومعلمة عن فئة التميز الوظيفي - معلم تعليم عام، وعلى مستوى أستاذ جامعي تقدّم للجائزة 54 أستاذًا وأستاذة.
وأكدّ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أمين عام الجائزة الدكتور نايف بن عابد الزارع، أن الدورة الثانية من جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع تحظى باهتمام وحماس كبير من المجتمع التعليمي للمشاركة والمنافسة والشرف بالفوز بها، مقدمًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لمتابعته وحرصه على الجائزة لبث روح التنافس وبذل المزيد من الجهد والعطاء للوصول إلى التميز والإبداع في العمل والأداء تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وأكد الزارع أن الجائزة وفي دورتها الثانية أحدثت حراكًا ثقافيًا وعلميًا وإداريًا مميزًا في منطقة الرياض، مبينًا أنه بعد نهاية مرحلة إغلاق رفع الملف الإلكتروني لجميع فئات الجائزة تبدأ مرحلة تحكيم ملفات المشاركين من خلال 5 لجان وبمشاركة 15 محكمًا لجميع فئات وفروع الجائزة.

MENAFN24122023000089011017ID1107653495

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث