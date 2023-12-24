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16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية

12/24/2023 2:14:08 PM
(MENAFN- Al Watan) منحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال نوفمبر الماضي 16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية جديدة؛ وذلك لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات بمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت المؤسسة أنه في إطار متابعتها تطوير وضبط جودة سوق التدريب الأهلي، تمّ رصد 43 مخالفة تدريبية في الشهر نفسه، شملت جهات تدريبية مرخصة وغير مرخصة، مؤكدة أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة تعمل على متابعة جودة أداء المنشآت المرخصة في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلي، ورصد الجهات التي تزاول التدريب دون الحصول على رخصة، والتعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات المخصصة لذلك.
وبيّنت المؤسسة العامة للتدريب التقني أنه خلال الشهر نفسه تم إصدار 66 بطاقة مدرب معتمد من خلال تنفيذ مبادرة ((المدرب المعتمد))، التي تهدف إلى تحسين بيئة التدريب، والإسهام في ضبط سوق التدريب الأهلي وتنظيمه ورفع جودته. وتعنى هذه المبادرة بالمدربين المؤهلين، لمنحهم شهادات معتمدة لمزاولة التدريب.
وتشرف المؤسسة على أكثر من 1200 منشأة تدريبية أهلية مرخصة في مختلف مناطق المملكة.

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