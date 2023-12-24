ارتفاع معظم بورصات الخليج مع توقعات عدم رفع أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت معظم بورصات الخليج تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع مع توقعات جاءت أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة وأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مطلع العام الجديد.
وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن الأسعار انخفضت في نوفمبر للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.
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وألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في 13 ديسمبر إلى أنه بلغ نهاية دورة التشديد النقدي وفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
وتسترشد السياسة النقدية في الدول الست في مجلس التعاون الخليجي عادة بقرارات المركزي الأمريكي إذ إن أغلب عملات دول المنطقة ترتبط بالدولار.
وارتفع مؤشر البورصة السعودية بمقدار 68.72 نقطة ليسجل 11690.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال.
كما ارتفع مؤشر بورصة مسقط“30”، بمقدار 5.6 نقطة ما نسبته 0.12% ليسجل 4567.20 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4561.64 نقطة.
وفي البحرين ، سجل المؤشران العام والإسلامي، ارتفاعًا بدعم من ارتفاع مؤشر قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الكمالية والمال والمواد الأساسية.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أن مؤشر البحرين العام ارتفع بمقدار 4.23 نقطة ليسجل 1922.15 نقطة، كما زاد مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 1.21 نقطة مسجلا 730.98 نقطة.
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