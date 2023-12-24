ارتفاع معظم بورصات الخليج مع توقعات عدم رفع أسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت معظم بورصات الخليج تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع مع توقعات جاءت أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة وأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مطلع العام الجديد.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن الأسعار انخفضت في نوفمبر للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.

موضوعاتاستقرار سعر صرف الدرهم المغربي مقابل اليورو وارتفاعه أمام الدولار البنك الإفريقي للتنمية ينشئ شبكة لحل ضائقة الديون في القارة كوستاريكا تحصل على شريحة 276 مليون دولار من صندوق النقد

وألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في 13 ديسمبر إلى أنه بلغ نهاية دورة التشديد النقدي وفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتسترشد السياسة النقدية في الدول الست في مجلس التعاون الخليجي عادة بقرارات المركزي الأمريكي إذ إن أغلب عملات دول المنطقة ترتبط بالدولار.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية بمقدار 68.72 نقطة ليسجل 11690.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال.

كما ارتفع مؤشر بورصة مسقط“30”، بمقدار 5.6 نقطة ما نسبته 0.12% ليسجل 4567.20 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4561.64 نقطة.

وفي البحرين ، سجل المؤشران العام والإسلامي، ارتفاعًا بدعم من ارتفاع مؤشر قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الكمالية والمال والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أن مؤشر البحرين العام ارتفع بمقدار 4.23 نقطة ليسجل 1922.15 نقطة، كما زاد مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 1.21 نقطة مسجلا 730.98 نقطة.



