السعودية والأردن يتفقان على دعم حركة نقل الركاب والبضائع

MENAFN - Al-Borsa News) اختتمت اللجنة الفنية السعودية الأردنية المشتركة للنقل البري، اليوم الأحد أعمال اجتماعاتها التي عقدت في مدينة جدة على مدى يومين، مؤكدة التزامها بتسهيل الإجراءات ودعم حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين، والتي ترأسها من الجانب السعودي وكيل النقل البري بالهيئة العامة للنقل المهندس عبدالمجيد الطاسان، فيما ترأسها من الجانب الأردني عطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات.

وتركز اللجنة على تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، حيث ناقشت التحديات التي تواجه الناقلين والمنشآت المرخصة في النقل البري، واتفق الطرفان على عدة حلول تهدف إلى رفع كفاءة النقل البري في كلا البلدين، مشتملة على تحسين خدمات النقل البري، وذلك في نقل الركاب والبضائع، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

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وتهدف اللجنة إلى تطوير برامج النقل المشتركة وبحث سبل التعاون لتنظيم عمليات النقل البري بين البلدين، للمساهمة في تعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين في مجال النقل البري.