الوادى للاستثمار تدبر سيولة لتحويل جراند بيراميدز إلى منتجع طبى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسعى شركة الوادى العالمية للاستثمار والتنمية عن فرص لتوفير السيولة لاستكمال تطوير جزء من فندق“جراند بيراميدز” بغرض تحويله إلى منتجع طبى.
وقال عادل مراد، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة لـ((البورصة))، إن الشركة تسعى لتوفير السيولة فى الوقت الحالى من أجل استكمال خطة تطوير الفندق.
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وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 13.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.
وبلغ مجمل ربح النشاط السياحى“الفندقى” 3.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2023، مقابل خسائر بقيمة 910.7 ألف جنيه بنفس الفترة من 2022.
وسجلت تكلفة الحصول على الإيرادات 9.7 مليون جنيه عن فترة الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2023، مقابل 6.5 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وقال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قطاع السياحة والترفيه شهد تباطؤا فى النمو منذ أزمة كورونا بل توقف أداؤه خلال بعض الفترات، لكن خلال الربع الحالى تحركت الأسهم المكونة للقطاع وبدأت فى حركة نمو بشكل واضح.
وتوقع أن يستمر القطاع فى النمو خلال العام القادم مع باقى القطاعات التى لم تتحرك بشكل جيد فى العام الحالى.
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