الوادى للاستثمار تدبر سيولة لتحويل جراند بيراميدز إلى منتجع طبى

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى شركة الوادى العالمية للاستثمار والتنمية عن فرص لتوفير السيولة لاستكمال تطوير جزء من فندق“جراند بيراميدز” بغرض تحويله إلى منتجع طبى.

وقال عادل مراد، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة لـ((البورصة))، إن الشركة تسعى لتوفير السيولة فى الوقت الحالى من أجل استكمال خطة تطوير الفندق.

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وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 13.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.

وبلغ مجمل ربح النشاط السياحى“الفندقى” 3.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2023، مقابل خسائر بقيمة 910.7 ألف جنيه بنفس الفترة من 2022.

وسجلت تكلفة الحصول على الإيرادات 9.7 مليون جنيه عن فترة الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2023، مقابل 6.5 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وقال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قطاع السياحة والترفيه شهد تباطؤا فى النمو منذ أزمة كورونا بل توقف أداؤه خلال بعض الفترات، لكن خلال الربع الحالى تحركت الأسهم المكونة للقطاع وبدأت فى حركة نمو بشكل واضح.

وتوقع أن يستمر القطاع فى النمو خلال العام القادم مع باقى القطاعات التى لم تتحرك بشكل جيد فى العام الحالى.