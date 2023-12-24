المركزي الروسي يستبعد خفض الفائدة قبل التأكد من تراجع التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتاستقرار سعر صرف الدرهم المغربي مقابل اليورو وارتفاعه أمام الدولار البنك الإفريقي للتنمية ينشئ شبكة لحل ضائقة الديون في القارة كوستاريكا تحصل على شريحة 276 مليون دولار من صندوق النقد

قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، الأحد، إن البنك سيحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر للتأكد من تراجع التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ورفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 16% في وقت سابق من الشهر الجاري، ليواصل رفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالي سعيا لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم ، مشيرا إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية قد انتهت تقريبا.

وذكرت نابيولينا في تصريحات لمجموعة (آر.بي.سي) الإعلامية أنه لم يتضح بعد متى سيبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة.

وقالت“سيستغرق ذلك شهرين أو ثلاثة أو أكثر، يعتمد الأمر على مدى انخفاض عدد كبير من المؤشرات التي تميز التضخم المستدام”.

ومن المقرر أن يجتمع البنك في 16 فبراير المقبل لتحديد سعر الفائدة القياسي.

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