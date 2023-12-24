المركزي الروسي يستبعد خفض الفائدة قبل التأكد من تراجع التضخم

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قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، الأحد، إن البنك سيحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر للتأكد من تراجع التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.
ورفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 16% في وقت سابق من الشهر الجاري، ليواصل رفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالي سعيا لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم ، مشيرا إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية قد انتهت تقريبا.
وذكرت نابيولينا في تصريحات لمجموعة (آر.بي.سي) الإعلامية أنه لم يتضح بعد متى سيبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة.
وقالت“سيستغرق ذلك شهرين أو ثلاثة أو أكثر، يعتمد الأمر على مدى انخفاض عدد كبير من المؤشرات التي تميز التضخم المستدام”.
ومن المقرر أن يجتمع البنك في 16 فبراير المقبل لتحديد سعر الفائدة القياسي.
المصدر:
MENAFN24122023000202011048ID1107653489
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