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غازبروم الروسية تورد 40.5 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عبر أوكرانيا

12/24/2023 2:13:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) صرح ممثل شركة غازبروم الروسية اليوم الأحد بأن إمدادات الشركة إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 40.5 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية.

وقال ممثل الشركة، وفقا لوكالة تاس الروسية،“إن شركة غازبروم تزود أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا لضخ الغاز البالغة 40.5 مليون متر مكعب بحلول 24 ديسمبر. وقد تم رفض طلب إنشاء محطة ضخ الغاز سوكرانوفكا”.

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ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لتزويد الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، عقب تعليق الضخ عبر نورد ستريم بالكامل.

وفي مايو 2022، قال مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا إنه سيعلق تدفق الغاز إلى أوروبا عبر نقطة عبور سوخرانوفكا بسبب قوة قاهرة حيث يُزعم أن الشركة غير قادرة على التحكم في محطة ضغط الغاز نوفوبسكوف في جمهورية لوهانسك الشعبية ومع ذلك، لم ترَ الشركة الروسية أي دليل على القوة القاهرة- على حد قول تاس.

المصدر:

MENAFN24122023000202011048ID1107653488

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