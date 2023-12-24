التضخم السنوي في الكويت يستقر عند 3.8% خلال نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتاستقرار سعر صرف الدرهم المغربي مقابل اليورو وارتفاعه أمام الدولار البنك الإفريقي للتنمية ينشئ شبكة لحل ضائقة الديون في القارة كوستاريكا تحصل على شريحة 276 مليون دولار من صندوق النقد

استقر معدل التضخم السنوي في الكويت خلال نوفمبر الماضي عند مستوى 3.79%، دون تغيير تقريبا عن الشهر السابق الذي سجل خلاله 3.8%، وفقا لما أعلنته الإدارة المركزية للإحصاء، الأحد.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت إلى 0.23% في نوفمبر، بعد أن ارتفع 0.38% في أكتوبر، وذلك بفضل استقرار أسعار السكن والسجائر والتبغ والتعليم والنقل والاتصالات.

ولا تزال أسعار الأغذية وخدمات السكن هما الأكثر تأثيرا على معدل التضخم السنوي في الكويت، حيث ارتفعت أسعارهما في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 5.81% و3.13% على التوالي.

وكان معدل التضخم الرئيسي في الكويت بلغ ذروته عند 4.7% على أساس سنوي في أبريل 2022 قبل أن يتراجع بشكل تدريجي بفضل دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، وتحديد سقف لأسعار البنزين المحلية، إضافة إلى تشديد السياسة النقدية التي ساهمت في كبح التضخم.

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