مدبولي: مصر تولي أهمية لتوطين صناعات مكونات مشروعات الطاقة المتجددة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأهمية التي توليها مصر لتوطين صناعات مكونات مشروعات الطاقة المتجددة التي تسهم في تعزيز نشر محطات الطاقة النظيفة، وهو ما تستهدفه الحكومة فيما يتعلق بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركتين صينيتين هما:“الصين الوطنية لمواد البناء” (CNBM) و”هوني كابيتال” (HONY Capital)؛ لاستعراض فرص التعاون والاستثمار والتمويل الممكنة في السوق المصرية بمجال توطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات، بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وبينج شو رئيس شركة“الصين الوطنية لمواد البناء”، وبينجو بو مسئول شركة“هوني كابيتال”.
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وأعرب وزير قطاع الاعمال عن تطلعه لاستمرار العمل مع شركة“الصين الوطنية لمواد البناء” في مختلف مجالات عملها بما في ذلك أشباه الموصلات والخلايا الشمسية.
من جانبه قال رئيس شركة“الصين الوطنية لمواد البناء” إن الشركة تتمتع بخبرة عالمية في عدة مجالات منها الأسمنت والزجاج والفايبر جلاس، بخلاف الخبرة المتوافرة لديها في مجال تصنيع مكونات الخلايا الشمسية والطاقة المتجددة، مؤكدا أن الشركة قادرة على توفير العملية الإنتاجية في مختلف مراحلها بالنسبة لإنتاج الخلايا الشمسية على ضوء توافر عناصر الإنتاج في مصر.
وأضاف أن الشركة تمتلك التكنولوجيا اللازمة لتصنيع الخلايا الشمسية وأنها قادرة على الوصول إلى نسبة تصنيع محلي تصل إلى 90% من المنتج النهائي.. مشيرا إلى جهود الشركة وخبراتها في مجال تصنيع أشباه الموصلات التي تمثل مُدخلاً مهماً في صناعة السيارات الكهربائية، معرباً عن تطلع الشركة للتعاون مع مصر في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال أشباه الموصلات.
وأكد على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والصين، وتطلع الشركة لتقديم خبراتها في إطار التعاون في مجالي الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات، وأن تصبح مصر مركزاً هاماً لعمليات الشركة، ونموذجاً رائداً في المنطقة في هذا الصدد.
وأشار إلى إمكانية البدء في التعاون في مجال تصنيع الخلايا الشمسية، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.
بدوره أكد رئيس شركة“هوني كابيتال” أن الشركة بإمكانها توفير التمويل لمصر لدعمها على المضي قدماً في مجالات التعاون المقترحة.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في المشاورات دفعاً لسبل التعاون المشترك مع الشركة خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه للحصول على تفاصيل ورؤية محددة من الشركة للتعاون بين الجانبين في المجالات المقترحة.
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