صندوق النقد يفرج عن شريحة قرض بقيمة 400 مليون يورو لصربيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراض الثاني بموجب الترتيب الاحتياطي لصربيا ما ييسر النفاذ لقروض تبلغ قيمتها 400 مليون يورو.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن صربيا ستحصل على ما يقرب من 2.4 مليار يورو، تباعاً في أعقاب تخطي مراجعات الصندوق وفق إتباع برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه بين الجانبين.
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وذكر بيان الصندوق أنه رغم البيئة العالمية الصعبة، فإن النشاط الاقتصادي تعافى وسط مرونة سوق العمل، كما توقع الصندوق أن يصل النمو إلى حوالي 2.5% العام الجاري، ليرتفع إلى 3.25% العام المقبل مع تعافي الطلب المحلي.
ورصد الصندوق انخفاض التضخم إلى 8% في نهاية نوفمبر 2023 ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك الوطني الصربي بحلول نهاية العام المقبل بافتراض استمرار السياسات الصارمة.
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