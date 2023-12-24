صندوق النقد يفرج عن شريحة قرض بقيمة 400 مليون يورو لصربيا

MENAFN - Al-Borsa News) اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراض الثاني بموجب الترتيب الاحتياطي لصربيا ما ييسر النفاذ لقروض تبلغ قيمتها 400 مليون يورو.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن صربيا ستحصل على ما يقرب من 2.4 مليار يورو، تباعاً في أعقاب تخطي مراجعات الصندوق وفق إتباع برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه بين الجانبين.

موضوعاتاستقرار سعر صرف الدرهم المغربي مقابل اليورو وارتفاعه أمام الدولار البنك الإفريقي للتنمية ينشئ شبكة لحل ضائقة الديون في القارة كوستاريكا تحصل على شريحة 276 مليون دولار من صندوق النقد

وذكر بيان الصندوق أنه رغم البيئة العالمية الصعبة، فإن النشاط الاقتصادي تعافى وسط مرونة سوق العمل، كما توقع الصندوق أن يصل النمو إلى حوالي 2.5% العام الجاري، ليرتفع إلى 3.25% العام المقبل مع تعافي الطلب المحلي.

ورصد الصندوق انخفاض التضخم إلى 8% في نهاية نوفمبر 2023 ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك الوطني الصربي بحلول نهاية العام المقبل بافتراض استمرار السياسات الصارمة.