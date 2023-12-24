الضغوط البيعية تدفع مؤشرات البورصة للتراجع بمستهل تداولات الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون بالبورصة المصرية استمرار الحركة التصحيحية للمؤشرات حتى نهاية العام مع إغلاق المؤسسات لمراكزهم وانخفاض التداولات لتغلق مؤشرات البورصة على تراجع في ختام تداولات جلسة اليوم الأحد.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضاً بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 23822 نقطة، متأثرًا بانخفاض سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 2.61% بينما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.42% لمستوى 5312 نقطة.

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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.61% إلى مستوى 7639 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 1.79% عند مستوى 28850 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 3.2 مليار جنيه، من خلال تداول 961.3 مليون سهم، بتنفيذ 122.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 33 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 12.6%، والنصر للملابس والمنسوجات – كابو بنسبة 8.9%.

وتراجعت أسعار 127 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بنحو 18.6%، وسهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنحو 10.7%، فيما لم تتغير أسعار 45 سهما، وانخفض رأس المال السوقى لمستوى 1.65 تريليون جنيه.

قال محمد إسماعيل مدير التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية إن الضغوط البيعية قادت جميع المؤشرات للانخفاض، ليكسر المؤشر الرئيسي منطقة دعم 24000 نقطة مع ترقب الجلسة القادمة لتأكيد استمرار العملية التصحيحية بالوصول عند منطقة 23500 نقطة أو الارتداد لأعلى عند منطقة 25400 نقطة.

وتوقع استمرار تراجع المؤشر السبعيني بسبب الحركة التصحيحية عند منطقة 5250 نقطة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 26.8 مليون جنيه و4.9 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 3.9% و0.22%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 31.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 96%.

وسجل الأفراد 79.2% من التعاملات متجهين جميعهم نحو الشراء، حيث سجل المصريين والعرب صافى شراء بقيمة 138.2 مليون جنيه و17.6 مليون جنيه، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 20.8% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 9.2 مليون جنيه و2.9 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات المحلية إلى البيع بقيمة 169.9 مليون جنيه.