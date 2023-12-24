الضغوط البيعية تدفع مؤشرات البورصة للتراجع بمستهل تداولات الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع متعاملون بالبورصة المصرية استمرار الحركة التصحيحية للمؤشرات حتى نهاية العام مع إغلاق المؤسسات لمراكزهم وانخفاض التداولات لتغلق مؤشرات البورصة على تراجع في ختام تداولات جلسة اليوم الأحد.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضاً بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 23822 نقطة، متأثرًا بانخفاض سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 2.61% بينما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.42% لمستوى 5312 نقطة.
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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.61% إلى مستوى 7639 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 1.79% عند مستوى 28850 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 3.2 مليار جنيه، من خلال تداول 961.3 مليون سهم، بتنفيذ 122.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 33 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 12.6%، والنصر للملابس والمنسوجات – كابو بنسبة 8.9%.
وتراجعت أسعار 127 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بنحو 18.6%، وسهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنحو 10.7%، فيما لم تتغير أسعار 45 سهما، وانخفض رأس المال السوقى لمستوى 1.65 تريليون جنيه.
قال محمد إسماعيل مدير التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية إن الضغوط البيعية قادت جميع المؤشرات للانخفاض، ليكسر المؤشر الرئيسي منطقة دعم 24000 نقطة مع ترقب الجلسة القادمة لتأكيد استمرار العملية التصحيحية بالوصول عند منطقة 23500 نقطة أو الارتداد لأعلى عند منطقة 25400 نقطة.
وتوقع استمرار تراجع المؤشر السبعيني بسبب الحركة التصحيحية عند منطقة 5250 نقطة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 26.8 مليون جنيه و4.9 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 3.9% و0.22%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 31.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 96%.
وسجل الأفراد 79.2% من التعاملات متجهين جميعهم نحو الشراء، حيث سجل المصريين والعرب صافى شراء بقيمة 138.2 مليون جنيه و17.6 مليون جنيه، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 20.8% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 9.2 مليون جنيه و2.9 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات المحلية إلى البيع بقيمة 169.9 مليون جنيه.
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