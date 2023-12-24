البركة يتعاون مع جامعة السويدى لتجهيز معمل الحاسب الآلى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك البركة بروتوكول تعاون مع جامعة السويدى للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر، لتجهيز معمل حاسب آلى باسم بنك البركة، بأحدث التقنيات فى مجال الحوسبة لتطوير مهارات الطلاب.
وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة، إن البنك يستهدف بناء نظام بيئى تعليمى يوفر أحدث الأدوات والبنية التحتية المعملية لبناء قدرات الطلاب على نحو يساهم فى سد الفجوة بين المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل في مجالات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، دعمًا لجهود الدولة في تطوير قطاع التعليم.
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وقال أحمد السويدى رئيس مجلس أمناء الجامعة، إن التعاون سيساهم بشكل كبير فى توفير جودة تعليم وفقا للمعايير الدولية من خلال الوسائل التعليمية الحديثة التى تساعد في كسب المهارات والتقنيات اللازمة التى تساعد الطلاب على العمل بسهولة فى سوق العمل المحلي والدولي.
يعكس التعاون التزام البنك بتطوير المجتمع من خلال الاستثمار فى إمكانيات الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق التقدم والتنمية.
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