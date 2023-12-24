البركة يتعاون مع جامعة السويدى لتجهيز معمل الحاسب الآلى

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك البركة بروتوكول تعاون مع جامعة السويدى للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر، لتجهيز معمل حاسب آلى باسم بنك البركة، بأحدث التقنيات فى مجال الحوسبة لتطوير مهارات الطلاب.

وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة، إن البنك يستهدف بناء نظام بيئى تعليمى يوفر أحدث الأدوات والبنية التحتية المعملية لبناء قدرات الطلاب على نحو يساهم فى سد الفجوة بين المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل في مجالات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، دعمًا لجهود الدولة في تطوير قطاع التعليم.

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وقال أحمد السويدى رئيس مجلس أمناء الجامعة، إن التعاون سيساهم بشكل كبير فى توفير جودة تعليم وفقا للمعايير الدولية من خلال الوسائل التعليمية الحديثة التى تساعد في كسب المهارات والتقنيات اللازمة التى تساعد الطلاب على العمل بسهولة فى سوق العمل المحلي والدولي.

يعكس التعاون التزام البنك بتطوير المجتمع من خلال الاستثمار فى إمكانيات الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق التقدم والتنمية.