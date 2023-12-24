80 مليون جنيه صادرات الجوهرة للصناعات الغذائية منذ بداية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت صادرات مجموعة شركات الجوهرة للصناعات الغذائية منذ بداية العام الجارى 80 مليون جنيه، وتستهدف الشركة نموا فى صادراتها بنسبة 25% خلال 2024 بدعم من زيادة الطلب على منتجاتها.

وقال عادل سلامة مدير التصدير بشركة“الجوهرة”، إن المجموعة لديها عدة شركات من بينها شركة“الجوهرة الذهبية” التى تنتج الشاى بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.

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وأشار إلى أن مصنع إنتاج الشاى تم تطويره بالكامل منذ عامين باستخدام أحدث التكنولوجيا للعمل دون تدخل العنصر البشرى باستثمارات 100 مليون جنيه.

وأضاف سلامة لـ”البورصة”، أن شاى الجوهرة يستحوذ فى الوقت الحالى على حصة سوقية تتراوح بين 7% و8% داخل مصر، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 20% مع العمل بكامل الطاقة الإنتاجية للمصنع.

وأوضح أن الشركة لديها مصنعان بمنطقتى برج العرب بالإسكندرية والكوم الأخضر بالبحيرة مقدرا إجمالى استثماراتهما بنحو مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك 4 خطوط لإنتاج البسكويت بأنواعه المختلفة بطاقة إنتاجية 2000 طن سنويا، بجانب 3 خطوط لإنتاج البطاطس الشيبسى بطاقة 6 أطنان فى الساعة.

كما تمتلك شركة“الجوهرة” 25 ثلاجة لتخزين وحفظ البطاطس المستخدمة فى إنتاج الشيبسى بسعة تخزينية تصل إلى 1.2 ألف طن.

وقال إن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها فى الوقت الحالى بسبب نقص الخامات، مقدرا مبيعات الشركة فى حالة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية بـ6.5 مليار جنيه سنويا من منتجاتها المختلفة.

وأشار إلى زيادة مبيعات الشركة خلال العام الحالى بنسبة 250% بدعم من مقاطعة المنتجات الأجنبية والتوجه للمنتج المحلى.

وتأسست مجموعة شركات الجوهرة عام 1979، وهى إحدى الشركات العاملة فى مجال إنتاج وتعبئة وتوزيع المنتجات الغذائية.