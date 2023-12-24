80 مليون جنيه صادرات الجوهرة للصناعات الغذائية منذ بداية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت صادرات مجموعة شركات الجوهرة للصناعات الغذائية منذ بداية العام الجارى 80 مليون جنيه، وتستهدف الشركة نموا فى صادراتها بنسبة 25% خلال 2024 بدعم من زيادة الطلب على منتجاتها.
وقال عادل سلامة مدير التصدير بشركة“الجوهرة”، إن المجموعة لديها عدة شركات من بينها شركة“الجوهرة الذهبية” التى تنتج الشاى بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.
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وأشار إلى أن مصنع إنتاج الشاى تم تطويره بالكامل منذ عامين باستخدام أحدث التكنولوجيا للعمل دون تدخل العنصر البشرى باستثمارات 100 مليون جنيه.
وأضاف سلامة لـ”البورصة”، أن شاى الجوهرة يستحوذ فى الوقت الحالى على حصة سوقية تتراوح بين 7% و8% داخل مصر، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 20% مع العمل بكامل الطاقة الإنتاجية للمصنع.
وأوضح أن الشركة لديها مصنعان بمنطقتى برج العرب بالإسكندرية والكوم الأخضر بالبحيرة مقدرا إجمالى استثماراتهما بنحو مليار جنيه.
وأشار إلى أن هناك 4 خطوط لإنتاج البسكويت بأنواعه المختلفة بطاقة إنتاجية 2000 طن سنويا، بجانب 3 خطوط لإنتاج البطاطس الشيبسى بطاقة 6 أطنان فى الساعة.
كما تمتلك شركة“الجوهرة” 25 ثلاجة لتخزين وحفظ البطاطس المستخدمة فى إنتاج الشيبسى بسعة تخزينية تصل إلى 1.2 ألف طن.
وقال إن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها فى الوقت الحالى بسبب نقص الخامات، مقدرا مبيعات الشركة فى حالة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية بـ6.5 مليار جنيه سنويا من منتجاتها المختلفة.
وأشار إلى زيادة مبيعات الشركة خلال العام الحالى بنسبة 250% بدعم من مقاطعة المنتجات الأجنبية والتوجه للمنتج المحلى.
وتأسست مجموعة شركات الجوهرة عام 1979، وهى إحدى الشركات العاملة فى مجال إنتاج وتعبئة وتوزيع المنتجات الغذائية.
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