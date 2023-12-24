كوستاريكا تحصل على شريحة 276 مليون دولار من صندوق النقد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في كوستاريكا في إطار مرفق الصندوق الموسع لتحصل البلاد على قرض تبلغ قيمته 276 مليون دولار.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن إجمالي ما حصلت عليه كوستاريكا من قروض بلغ حتى الآن 1.4 مليار دولار.
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وتوقع صندوق النقد أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 5% هذا العام، مدعومًا بازدهار الصادرات وتعافي الطلب المحلي كما توقع تراجع النمو إلى 3.5% العام المقبل، وهو ما يتماشى بشكل عام مع معدل النمو المحتمل على المدى المتوسط.
وسجل التضخم الرئيسي نسبة سلبية حيث انخفضت أسعار السلع العالمية وساعدت عملة البلاد القوية في خفض أسعار السلع، كما استمرت نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض بالتزامن مع جهود الحكومة لبناء احتياطيات مالية.
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