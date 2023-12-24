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كوستاريكا تحصل على شريحة 276 مليون دولار من صندوق النقد

12/24/2023 2:13:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في كوستاريكا في إطار مرفق الصندوق الموسع لتحصل البلاد على قرض تبلغ قيمته 276 مليون دولار.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن إجمالي ما حصلت عليه كوستاريكا من قروض بلغ حتى الآن 1.4 مليار دولار.

موضوعات متعلقة استقرار سعر صرف الدرهم المغربي مقابل اليورو وارتفاعه أمام الدولار البنك الإفريقي للتنمية ينشئ شبكة لحل ضائقة الديون في القارة الجزائر تعتمد أكبر ميزانية في تاريخها بعجز 45 مليار دولار

وتوقع صندوق النقد أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 5% هذا العام، مدعومًا بازدهار الصادرات وتعافي الطلب المحلي كما توقع تراجع النمو إلى 3.5% العام المقبل، وهو ما يتماشى بشكل عام مع معدل النمو المحتمل على المدى المتوسط.

وسجل التضخم الرئيسي نسبة سلبية حيث انخفضت أسعار السلع العالمية وساعدت عملة البلاد القوية في خفض أسعار السلع، كما استمرت نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض بالتزامن مع جهود الحكومة لبناء احتياطيات مالية.

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