البنك الإفريقي للتنمية ينشئ شبكة لحل ضائقة الديون في القارة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد البنك الإفريقي للتنمية على تيسير إنشاء شبكة مبادرة مديري الديون الإفريقية، التي ستجمع الخبراء لإيجاد حلول لتحديات الديون في القارة.

وقال إريك أوجونلي، القائم بأعمال المدير ومدير قسم إدارة السياسات في معهد التنمية الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لمديري الديون من جميع أنحاء القارة، إن إنشاء الشبكة سيسهل تنمية قدرات المؤسسات والممارسين في القارة، وإعادة توجيههم نحو الاقتراض المسؤول وتعزيز إدارة الديون بشكل شفاف.

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وأكد أن إدارة الديون تساعد في تحديد ورفع مستوى الوعي بالمجالات المشتركة لحوار السياسات وبناء القدرات لإدارة الديون واستدامتها في البلدان الإقليمية الأعضاء في البنك الإفريقي للتنمية، وتسهيل تدخلات البنك والمؤسسات الأخرى العاملة في قضايا إدارة الديون العامة في إفريقيا.

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