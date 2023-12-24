البنك الإفريقي للتنمية ينشئ شبكة لحل ضائقة الديون في القارة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد البنك الإفريقي للتنمية على تيسير إنشاء شبكة مبادرة مديري الديون الإفريقية، التي ستجمع الخبراء لإيجاد حلول لتحديات الديون في القارة.
وقال إريك أوجونلي، القائم بأعمال المدير ومدير قسم إدارة السياسات في معهد التنمية الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لمديري الديون من جميع أنحاء القارة، إن إنشاء الشبكة سيسهل تنمية قدرات المؤسسات والممارسين في القارة، وإعادة توجيههم نحو الاقتراض المسؤول وتعزيز إدارة الديون بشكل شفاف.
موضوعات متعلقة
استقرار سعر صرف الدرهم المغربي مقابل اليورو وارتفاعه أمام الدولار كوستاريكا تحصل على شريحة 276 مليون دولار من صندوق النقد الجزائر تعتمد أكبر ميزانية في تاريخها بعجز 45 مليار دولار
وأكد أن إدارة الديون تساعد في تحديد ورفع مستوى الوعي بالمجالات المشتركة لحوار السياسات وبناء القدرات لإدارة الديون واستدامتها في البلدان الإقليمية الأعضاء في البنك الإفريقي للتنمية، وتسهيل تدخلات البنك والمؤسسات الأخرى العاملة في قضايا إدارة الديون العامة في إفريقيا.
المصدر:
MENAFN24122023000202011048ID1107653479
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.