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وزير الصحة يبحث مع ((ڤاكسيرا)) خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات

12/24/2023 2:13:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعكف وزارة الصحة والسكان على توطين صناعة اللقاحات في مصر، ونقل تكنولوجيا التصنيع، مما يحقق رؤية مصر في الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال، والتوسع في الإنتاج المحلي، والتصدير للأسواق العالمية.

وترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ((ڤاكسيرا))، بصفتة رئيس الجمعية، وذلك لبحث الرؤية المستقبلية لمشروعات الشركة.

موضوعات متعلقة التضخم والجنيه يدفعان شركات التأمين لمطالبة العملاء بإعادة تقييم الأصول “الصادرات الهندسية” يطالب الحكومة بضم قطاعات جديدة لـ”المساندة التصديرية” إعادة هيكلة شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية لتعظيم عوائدها

ووجه وزير الصحة بتشكيل لجنة تصنيع مكونة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، لتعزيز استيراتيجية مصر نحو الريادة في الدول المصنعة والمصدرة للقاحات.

وطالب عبد الغفار خلال الاجتماع، بتشكيل مجموعات عمل من أعضاء الجمعية العامة لشركة ((ڤاكسيرا)) للانعقاد بشكل دوري، للوقوف على التحديات وتذليل العقبات التي تواجه الشركة.

واستعرض وزير الصحة الرؤية المستقبلية لشركة ((ڤاكسيرا))، والتي تضمن التطور المتسارع والمستمر في تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الحيوية واللقاحات، والتكامل مع الشركات العاملة في هذا المجال، بما يساهم في إنجاز خطة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاكتفاء الذاتى للقارة بنسبة 60% بحلول عام 2040.

أشار إلى مواصلة العمل على استكمال تنفيذ المراحل المتعددة من اتفاقيات نقل تكنولوجيا التصنيع مع الشركات العالمية لإنتاج لقاح الخماسي، ولقاح الثلاثي، ولقاح ثنائي المدارس، وتوكسيد التيتانوس، ولقاح كبدي ((ب)) للرضع والكبار، بالإضافة إلى تحديث منطقة التعبئة بمصنع 60 طبقاً لمتطلبات التصنيع الجيد وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وناقش الاجتماع الانتهاء من تجهيز منطقة تعبئة اللقاحات البشرية، وتشغيل خط التعبئة بمجمع ((ڤاكسيرا)) الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 300 مليون جرعة سنويا، واستغلال مجمع التبريد اللوچستي المركزي بحلوان لتخزين الأمصال واللقاحات والأدوية.

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