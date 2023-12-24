وزير الصحة يبحث مع ((ڤاكسيرا)) خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعكف وزارة الصحة والسكان على توطين صناعة اللقاحات في مصر، ونقل تكنولوجيا التصنيع، مما يحقق رؤية مصر في الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال، والتوسع في الإنتاج المحلي، والتصدير للأسواق العالمية.
وترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ((ڤاكسيرا))، بصفتة رئيس الجمعية، وذلك لبحث الرؤية المستقبلية لمشروعات الشركة.
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ووجه وزير الصحة بتشكيل لجنة تصنيع مكونة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، لتعزيز استيراتيجية مصر نحو الريادة في الدول المصنعة والمصدرة للقاحات.
وطالب عبد الغفار خلال الاجتماع، بتشكيل مجموعات عمل من أعضاء الجمعية العامة لشركة ((ڤاكسيرا)) للانعقاد بشكل دوري، للوقوف على التحديات وتذليل العقبات التي تواجه الشركة.
واستعرض وزير الصحة الرؤية المستقبلية لشركة ((ڤاكسيرا))، والتي تضمن التطور المتسارع والمستمر في تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الحيوية واللقاحات، والتكامل مع الشركات العاملة في هذا المجال، بما يساهم في إنجاز خطة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاكتفاء الذاتى للقارة بنسبة 60% بحلول عام 2040.
أشار إلى مواصلة العمل على استكمال تنفيذ المراحل المتعددة من اتفاقيات نقل تكنولوجيا التصنيع مع الشركات العالمية لإنتاج لقاح الخماسي، ولقاح الثلاثي، ولقاح ثنائي المدارس، وتوكسيد التيتانوس، ولقاح كبدي ((ب)) للرضع والكبار، بالإضافة إلى تحديث منطقة التعبئة بمصنع 60 طبقاً لمتطلبات التصنيع الجيد وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وناقش الاجتماع الانتهاء من تجهيز منطقة تعبئة اللقاحات البشرية، وتشغيل خط التعبئة بمجمع ((ڤاكسيرا)) الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 300 مليون جرعة سنويا، واستغلال مجمع التبريد اللوچستي المركزي بحلوان لتخزين الأمصال واللقاحات والأدوية.
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