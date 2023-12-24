استقرار سعر صرف الدرهم المغربي مقابل اليورو وارتفاعه أمام الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل اليورو، وارتفع بنسبة 1.52% مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وأبرز بنك المغرب، في بيانه الأسبوعي الأخير، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 15 ديسمبر 363.1 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 1.5% من أسبوع إلى آخر، وبـ10.5% على أساس سنوي.

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وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,1 مليار درهم؛ بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 % في المتوسط.

ووشهد سوق البورصة، ارتفاع مؤشر“مازي” بنسبة 1.1%، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 14.2%. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 2.8% والعقار بنسبة 2,5 %، والتوزيع بنسبة 1.6%.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي شركات التوظيف العقاري والكهرباء انخفاضا بنسب بلغت على التوالي 0.4% و1.6%.

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