استقرار سعر صرف الدرهم المغربي مقابل اليورو وارتفاعه أمام الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل اليورو، وارتفع بنسبة 1.52% مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر الجاري.
وأبرز بنك المغرب، في بيانه الأسبوعي الأخير، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 15 ديسمبر 363.1 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 1.5% من أسبوع إلى آخر، وبـ10.5% على أساس سنوي.
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وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,1 مليار درهم؛ بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 % في المتوسط.
ووشهد سوق البورصة، ارتفاع مؤشر“مازي” بنسبة 1.1%، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 14.2%. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 2.8% والعقار بنسبة 2,5 %، والتوزيع بنسبة 1.6%.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي شركات التوظيف العقاري والكهرباء انخفاضا بنسب بلغت على التوالي 0.4% و1.6%.
المصدر:
MENAFN24122023000202011048ID1107653477
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