الدكتور خالد سمير يكتب: معضلة الرؤية والرسالة بالشركات

MENAFN - Al-Borsa News) من أصعب المهام بكل الشركات معضلة“الرسالة والرؤية”، كل الكتب تتحدث عن أن ضمان نجاح الشركة واستمرارها يكمن فى قدرة إدارتها على إيصال تلك الرؤية وهذه الرسالة إلى الجميع.

إذا تخيلنا أن الرسالة والرؤية مثل الماء، فعلينا أن نجعل الجميع يشرب من نفس الماء النقى الذى تم إعداده من قبل مجلس الإدارة وهو أمر شبه مستحيل لأن المسافة بين المجلس وموظفى الصف الأول كبيرة للغاية وبها العديد من السدود والجبال والمسافة لن تسمح بإيصال المياه نقية كما أسلفنا سابقا.

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ولكننا ولكى نضمن أن ما تم تجهيزه من قبل المجلس“الماء” سيتم إيصاله بكفاءة من خلال استراتيجية محكمة وتكتيكات وأدوات مبتكرة لكل موظفى الشركة، أعتقد أن هذا شبه مستحيل وأعتقد أن هذا هو النموذج المثالى تماما، مثلما يوصف طبيب التغذية خطة التغذية والأنشطة والرياضة ولا أحد يسير وفقها بدقة.

أعتقد أن المبادئ الأساسية لضرورة إيصال الرؤية والرسالة communicating the vision موضوع يحتاج إلى إعادة التفكير بدقة لإعادة رسمه بشكل مختلف.

دعونا نحلل ما يحدث بالجيوش كمثال حساس وأهم بكثير مما يحدث بالشركات“معظم علوم الإدارة وحتى هذه الأيام هى نتاج العلوم العسكرية ومازالت مثالا يحتذى به”، جندى المشاة يؤمن بما يفعل دفاعا عن بلده وأن غايته هى النصر، ولكن هو لا يعلم بدقة ما معنى النصر، فالنصر عند رئيس الدولة غير ما هو عند الجندى البسيط.

الجندى يعلم الرسالة لفظا دون أن يكون لها معنى حقيقى وواقعى فيما يفعل فى الجبهة، فصغر المهام التى يؤديها والتكتيكات التى يرسمها له قادته لن تسمح له بربطها بالرسالة والمهمة، الدوافع الحقيقية لهذا الجندى نحو النجاح قد تكون الثأر وليس النصر.. نجاح الجندى مرتبط بثلاثة أمور: إيمانه بقيادته وترابط مجموعته وعقيدته الإيمانية.

دعونا نعود مرة أخرى للشركات، سنضرب مثالا بمجموعة لها فروع كثيرة ببلاد متعددة، هل الفروع التى تتجاوز المائة بمصر وحدها تحركها استراتيجيات إيصال الرسالة والرؤية أم تحركها أمور أخرى أهم وأدق.

أعتقد أن نجاح واستمرار الشركات مرتبط ببناء ثقافة تلائم بيئتها، كما أن تحقيق الاستقرار النفسى للموظف وعائلته مرتبط ببناء بيئة عمل تجعله فخورًا بما يحقق وتجعل الآخرين يرونه بعيون مملوءة بالاحترام.

أعتقد أن إيصال الرسالة والرؤية هام للغاية ولكن حدود تنفيذه تقف عند الباب الخارجى لمجلس الإدارة ومن هذه النقطة تبدأ الشركة فى استخدام أدوات إدارية مختلفة ليس منها ايصال الرسالة والرؤية.

تجربتى الشخصية جعلتنى أؤمن أن ما نستخدمه من علوم الإدارة يحتاج إلى إعادة فحص وترتيب الأولويات.

رجل الأعمال الأمريكى روبرت كيوساكى صدمنى وصدم الكثير عندما أوضح أن العالم كان ومازال حريصا أن تحتكر فئة محدودة من البشر علوم الاستثمار لضمان بقاء الثروات بيد مجموعة صغيرة للغاية من البشر، وأنا أيضا أعتقد أن علوم الإدارة تحتاج إلى اكتشاف يحسن من تطور أداء الشركات وينقذها من عثراتها المتكررة وينشر أصول هذا العلم للجميع.

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