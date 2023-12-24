نتنياهو: إسرائيل تدفع ثمنا باهظا وسنواصل القتال حتى تحقيق النصر الكامل

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو -في بيان بالفيديو- إن الجيش "الإسرائيلي" سيواصل القتال حتى تحقيق ما وصفه بـ "النصر الكامل" على حركة حماس.
وأضاف أن للحرب ثمن باهظ تدفعه "إسرائيل" بحياة جنودها، وأنه يفعل كل شيء لحفظ حياتهم، وفق تعبيره.
وتابع أن تحقيق أهداف الحرب سيستغرق وقتا، وأفاد أن الجنود والشعب والحكومة "موحدون ومصممون على القتال حتى النهاية"، بحسب تعبيره.
يأتي ذلك وسط استمرار إعلان جيش الاحتلال عن خسائر كبيرة في صفوفه نتيجة المعارك بالقطاع.
في حين تواجه حكومة نتنياهو انتقادات داخلية حول أهدافها من الحرب، مع استمرار قتل المحتجزين في غزة بالنيران الإسرائيلية.
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