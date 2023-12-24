نتنياهو: إسرائيل تدفع ثمنا باهظا وسنواصل القتال حتى تحقيق النصر الكامل

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو -في بيان بالفيديو- إن الجيش "الإسرائيلي" سيواصل القتال حتى تحقيق ما وصفه بـ "النصر الكامل" على حركة حماس.

وأضاف أن للحرب ثمن باهظ تدفعه "إسرائيل" بحياة جنودها، وأنه يفعل كل شيء لحفظ حياتهم، وفق تعبيره.

وتابع أن تحقيق أهداف الحرب سيستغرق وقتا، وأفاد أن الجنود والشعب والحكومة "موحدون ومصممون على القتال حتى النهاية"، بحسب تعبيره.

يأتي ذلك وسط استمرار إعلان جيش الاحتلال عن خسائر كبيرة في صفوفه نتيجة المعارك بالقطاع.

في حين تواجه حكومة نتنياهو انتقادات داخلية حول أهدافها من الحرب، مع استمرار قتل المحتجزين في غزة بالنيران الإسرائيلية.



