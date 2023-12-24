قائد سابق في جيش الاحتلال: حكومتنا تُضحّي في خيرة أبنائنا وعلينا الاتفاق مع حماس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/هاجم يائير غولان نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق حكومة بنيامين نتنياهو بسبب ما وصفه بـ"نهج الكذب" الذي تتبعه في الحرب على غزة، داعيا إلى إبرام اتفاق مع حركة حماس لإنهاء الحرب.

وقال غولان في مقابلة مع صحيفة معاريف إن "نهج الكذب الحالي يعني أن مواطنينا لن يعودوا لديارهم على الحدود" كما "يعني أننا سنستمر في العيش في بلد مهدد".

وحمل القائد العسكري السابق المسؤولية للحكومة، بسبب "عدم وضوح أهداف الحرب"، معتبرا أن "شن إسرائيل حربا يضحي فيها خيرة أبنائها دون أهداف حربية هو أمر صادم".

ورأى أن مشكلة العملية البرية الحالية تكمن في أن المستوى السياسي لا يوضح أهداف الحرب، واصفا تهديدات وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، بالقتل بأنها "تصريحات غبية وغير ضرورية".

ورأى نائب رئيس الأركان السابق أن على القيادة السياسية الإسرائيلية قول الحقيقة للإسرائيليين وتأخير القضاء على حماس لسنوات، واعتبر أن حماس الوحيدة القادرة على إطلاق سراح المحتجزين، مؤكدا أنه "لا مفر من التوصل لاتفاق مع حماس، وليس مع أي فاعل آخر".

وفي حين أشار إلى أن الحرب الحالية ألحقت ضررا بالحركة الفلسطينية، فقد شدد في الوقت نفسه على أن السؤال الأهم هو ذلك الذي يتعلق بما بعد الحرب.

وقال غولان لصحيفة معاريف إنه يستحيل عليهم تجاهل أن الحرب بدأت بفشل ساحق لـ"إسرائيل"، حتى لو نالوا من السنوار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلفت حتى مساء أمس السبت 20 ألفا و258 شهيدا، و53 ألفا و688 جريحا -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.