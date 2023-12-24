طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/واصلت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، مساء اليوم الأحد، استهداف عدة مناطق من قطاع غزة.

ومنذ صباح اليوم، قصفت قوات الاحتلال بشكل كثيف عبر مدفعيتها وطائراتها الحربية عدة مناطق شمال القطاع، وتحديدا بيت حانون وشمال جباليا.

وأطلقت قوات الاحتلال الراجلة الرصاص الحي بشكل مباشر على مجموعة من المواطنين جنوب مدينة غزة، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وقصفت مدفعية الاحتلال أرضا زراعية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، إضافة إلى استشهاد وإصابة آخرين في قصف استهدف المنطقة الجنوبية.

وأفادت مصادر محلية، بقصف مدفعية الاحتلال منازل المواطنين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت إن عددا من الإصابات وصلت مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال لدوار الشهداء بمخيم البريج.

وبينت أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات إعدام ميداني بشكل يومي، بحسب شهود عيان ومصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، كما وصل عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي قرب قصر العدل جنوب مدينة غزة.

وجنوبا، استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل في قصف إسرائيلي على محيط مدارس العودة شرق خان يونس، جنوب القطاع.

كما استشهد وأصيب مواطنون في قصف إسرائيلي على شارع الهلال القديم بمدينة خان يونس.

وقال مدير مجمع ناصر الطبي في خان يونس إن إصابات شديدة وحرجة وصلت بسبب استخدام الاحتلال أسلحة قد تكون محرمة دوليا، مضيفا أن الكوادر الطبية ومركبات الإسعاف غير قادرة على تقديم خدماتها في غزة.

وأشارت طواقم الدفاع المدني في غزة، إلى أن عددا كبيرا من الشهداء تحللت جثامينهم لصعوبة الوصول إليهم، خاصة في جباليا التي تتعرض لإبادة جماعية حقيقية.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20,424 مواطنا، وجرح نحو 54,036 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.



