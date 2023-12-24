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الاحتلال يعتقل طفلين شقيقين من بيت أمر

12/24/2023 2:12:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، شقيقين بعد اقتحامها بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين الشقيقين محمد ومهند أشرف محمد بحر (17 و15عاما)، بعد مداهمة وتفتيش منزل عائلتهما في منطقة الظهر بالبلدة، ونقلتهما إلى مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت أمر.


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