الاحتلال يعتقل طفلين شقيقين من بيت أمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، شقيقين بعد اقتحامها بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين الشقيقين محمد ومهند أشرف محمد بحر (17 و15عاما)، بعد مداهمة وتفتيش منزل عائلتهما في منطقة الظهر بالبلدة، ونقلتهما إلى مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت أمر.
MENAFN24122023000205011050ID1107653469
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.