الاحتلال يعتقل طفلين شقيقين من بيت أمر

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين الشقيقين محمد ومهند أشرف محمد بحر (17 و15عاما)، بعد مداهمة وتفتيش منزل عائلتهما في منطقة الظهر بالبلدة، ونقلتهما إلى مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت أمر.

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