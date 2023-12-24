''مكافحة المخدرات'': القبض على عدد من الاشخاص لحيازتهم وترويجهم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) في إطار الجهود الأمنية لإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، في حماية المجتمع من مخاطر آفة المخدرات ، ضبطت الإدارة في وقائع مختلفة عددا من الاشخاصيحملون جنسيات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 22 و42 عاماً، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك بقصد الترويج والاتجار بها ، تقدر قيمتها حوالي52 ألف دينار.

وأوضحت الإدارة ان عمليات البحث والتحري التي تجريها شرطة مكافحة المخدرات ، أسفرت عن تحديد هوية المتهمين في هذه الوقائع والقبض عليهم وبحوزتهم المواد المخدرة ومبالغ مالية ،حيث

تم تحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضايا للنيابة العامة.

وتهيب الإدارة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة او طلب

المساعدة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات ، وذلك من خلال الاتصال على

(996) على مدار الساعة، مع ضمان السرية التامة للمعلومات.