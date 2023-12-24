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الميثاق الوطني يختتم مؤتمره الشبابي الأول

12/24/2023 10:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتم حزب الميثاق الوطني، مؤتمره الشبابي الأول، بعنوان "فلسطين في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا".
وبحسب بيان للحزب اليوم الاحد، أكد المؤتمر "أن فلسطين قضيتنا وتاجها القدس الشريف، كما أكد على ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لم يتوانى عن دعم قضية العرب الأولى في جميع المحافل المحلية والعربية والدولية".

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