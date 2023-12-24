الميثاق الوطني يختتم مؤتمره الشبابي الأول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتم حزب الميثاق الوطني، مؤتمره الشبابي الأول، بعنوان "فلسطين في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا".
وبحسب بيان للحزب اليوم الاحد، أكد المؤتمر "أن فلسطين قضيتنا وتاجها القدس الشريف، كما أكد على ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لم يتوانى عن دعم قضية العرب الأولى في جميع المحافل المحلية والعربية والدولية".
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