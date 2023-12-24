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القسام: قنصنا 3 جنود إسرائيليين

12/24/2023 10:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا 3 جنود إسرائيليين، أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.


يأتي ذلك وسط اشتداد القصف الإسرائيلي المدفعي والجوي على مدينة جباليا.


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