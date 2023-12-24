القسام: قنصنا 3 جنود إسرائيليين

القسام: قنصنا 3 جنود إسرائيليين
التاريخ
12/24/2023 10:11:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا 3 جنود إسرائيليين، أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
يأتي ذلك وسط اشتداد القصف الإسرائيلي المدفعي والجوي على مدينة جباليا.
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