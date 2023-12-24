جامعة مؤتة والسفارة العُمانية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، لدى لقائه اليوم الأحد، سفير سلطنة عُمان في الأردن، الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، سبل تعزيز العلاقات التعليمية والأكاديمية بين الجانبين.
وأشاد النعيمات بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها المغفور لهما جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراهما، لتواصل ازدهارها وتميزها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة السلطان هيثم بن طارق.
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