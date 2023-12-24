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جامعة مؤتة والسفارة العُمانية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي

12/24/2023 10:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، لدى لقائه اليوم الأحد، سفير سلطنة عُمان في الأردن، الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، سبل تعزيز العلاقات التعليمية والأكاديمية بين الجانبين.
وأشاد النعيمات بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها المغفور لهما جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراهما، لتواصل ازدهارها وتميزها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة السلطان هيثم بن طارق.

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