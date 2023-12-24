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دائرة مستديرة حول دور الاستراتيجية الاجتماعية لمناصرة حقوق العاملات

12/24/2023 10:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية خطوة أمل بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية والعمل في مجلس محافظة إربد، اليوم الأحد، دائرة مستديرة حول دور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في مناصرة حقوق العاملات في بيئة العمل.
وأكدت رئيسة وحدة تمكين المرأة في وزارة التنمية بثينة العجلوني خلال رعايتها الفعالية مندوبة عن وزيرة التنمية، دور الوزارة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية بأن يكون محور الحماية الاجتماعيَّة جزءاً أساسيَّاً من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري؛ باعتباره أولوية خاصة للنساء وللفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.

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