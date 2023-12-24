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الأمم المتحدة: اثنتان من الأمهات تستشهدان كل ساعة بغزة

12/24/2023 10:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن اثنتين من الأمهات تستشهدان كل ساعة في غزة، مما يترك أطفالهن دون حبل الأمان الوحيد لديهم.


وأكدت الهيئة الأممية أن هذا يجب أن يتوقف، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.


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