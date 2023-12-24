الأمم المتحدة: اثنتان من الأمهات تستشهدان كل ساعة بغزة

الأمم المتحدة: اثنتان من الأمهات تستشهدان كل ساعة بغزة
التاريخ
12/24/2023 10:11:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن اثنتين من الأمهات تستشهدان كل ساعة في غزة، مما يترك أطفالهن دون حبل الأمان الوحيد لديهم.
وأكدت الهيئة الأممية أن هذا يجب أن يتوقف، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.
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