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البنك الدولي: لا تزال القيود الهيكلية تشكل عبئاً على سوق العمل في الأردن

12/24/2023 10:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق البنك الدولي بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تقرير“المرصد الاقتصادي للأردن – خريف 2023” الذي يصدره البنك بشكل دوري وجاء بعنوان“بناء النجاح وكسر الحواجز: إطلاق القوة الاقتصادية للمرأة في الأردن”.
وبين رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف الذي أدار الجلسة الحوارية، بحضور عدد من أعضاء المنتدى والخبراء وممثلي المؤسسات المحلية والدولية، أن التقرير يقدم مؤشرات هامة حول تطورات الاقتصاد الأردني، ويضعها ضمن السياق المحلي والإقليمي والعالمي، مما يعطي بعداً شاملاً وتحليلاً دقيقاً للمشهد الاقتصادي في الأردن، مؤكداً ضرورة البناء على هذه النتائج لصياغة سياسات وبرامج تدعم التنمية المستدامة في الأردن، وتعزز من منعة الاقتصاد الأردني.
وأعربت الممثل المقيم لدى البنك الدولي في الأردن هولي بينر، أن نتائج التقرير أظهرت أن المسار الاقتصادي للأردن لا يزال يظهر قدرة على الصمود في وجه التحديات العالمية والمحلية، فقد بلغ النمو الاقتصادي 2.7 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، مدفوعا بالنمو القوي في قطاع الخدمات وتعافي قطاع الزراعة.
ومع ذلك، لا تزال القيود الهيكلية تشكل عبئا على سوق العمل، حيث تواصل معدلات المشاركة في قوة العمل تراجعها، سواء بالنسبة للرجال أو النساء، مشيرة إلى أن الأردن يعمل في إطار استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، على النهوض بإصلاحات مهمة تهدف إلى مضاعفة مشاركة المرأة في قوة العمل على مدى السنوات العشر المقبلة.
من جانبها، استعرضت الخبيرة الاقتصادية الأولى في البنك الدولي الدكتورة هدى يوسف، نتائج التقرير مشيرة إلى أن الأردن تعامل بحرص لاجتياز أوقات عصيبة، لكن القيود الهيكلية المترسخة لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد، ولا يزال التحدي الرئيسي الذي يواجه الأردن هو خلق فرص العمل، حيث إن النمو الاقتصادي لم يُترجم بعد إلى زيادة في فرص عمل، لا سيما في القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى، ومؤكدة ضرورة وضع الدين العام على مسار تنازلي لضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للأجيال القادمة.
وبينت نتائج تقرير المرصد الاقتصادي أنه وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.6 بالمئة عام 2023، كما من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري والمالية العامة إلى 6.6 و5.2 بالمئة على التوالي، وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم سيتباطأ إلى حوالي 2.4 بالمئة وفيما لا تزال البيئة العالمية حافلة بالتحديات.




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