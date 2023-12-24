جلالة الملك يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في قصر الصافرية هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين للسلام على جلالته بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية.

وخلال الاستقبال، استعرض جلالته مع السفير السعودي العلاقات الثنائية المتميزة، معرباً جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية متجذرة وراسخة وما وصل إليه التعاون الوطيد والتنسيق المتبادل من مستوى رفيع على كافة

المسارات بما يحقق مصالحهما وتطلعات شعبيهما الشقيقين.

وأشاد جلالته بالجهود والمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل

سعود عاهل المملكة العربية السعودية في تطوير

العلاقات الأخوية الوثيقة وبما تشهده المملكة الشقيقة في عهده الزاهر من نهضة تنموية بارزة وانجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من مكانتها الرفيعة وأكسبها احترام وتقدير دول العالم ، سائلاً المولى تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويديم على المملكة العربية السعودية عزها ورخاءها واستقرارها ويحقق

لشعبها الكريم كل الخير والتقدم والرفعة.

وتقديراً من حضرة صاحب الجلالة لجهود السفير السعودي وإسهاماته الطيبة في توثيق علاقات البلدين العريقة وتعزيز أوجه التعاون المثمر، فقد تفضل جلالته بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى.

من جانبه ، أعرب سفير المملكة الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز عن بالغ

الشكر والتقدير والإمتنان الى المقام السامي لجلالة الملك المعظم على منحه هذا الوسام

ولما يوليه جلالته من حرص واهتمام دائم بتعزيز الأواصر التاريخية و الصلات المتينة بين البلدين والشعبين ، متمنياً للبحرين دوام الرقي والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة.