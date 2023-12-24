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كتائب القسام تعلن قتل 6 جنود إسرائيليين في وسط غزة

12/24/2023 10:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، قتل ستة جنود إسرائيليين جراء تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة متوغلة وسط قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" عبر منصة "إكس" اليوم، إن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، مؤكدة مقتل ستة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين.

وأشارت إلى استهداف ثلاث دبابات إسرائيلية بقــذائف "الياســـين 105" على مشارف بمخيم ومدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأحد أسماء تسعة جنود قتلوا في معارك في قطاع غزة، مما يرفع عدد الجنود، الذين قتلوا أمس السبت إلى 14، فيما يكثف الجيش هجومه ضد حركة "حماس".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد عن الجيش القول إن حصيلة القتلى في صفوف الجيش، منذ بدء الهجوم البري في القطاع، بلغت 153.


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