التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشارقة وعجمان

سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة الشارقة وضيفه عجمان ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي أقيمت بإستاد الشارقة ليرفع الشارقة رصيده للنقطة 22 وعجمان إلى 11 نقطة، وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، وكانت البداية حذرة نوعا ما وسرعان ما بدأ الفريقان تبادل الهجمات ونجح عجمان في تسجيل هدف مبكر قبل مرور 6 دقائق عن طريق علي مدن مستغلً عكسية سعود سعيد داخل الصندوق، حولها برأسه داخل المرمى، وتم تأكيد الهدف من حكم "الفار" مع الدولي حكم الساحة يحيى الملا، وساهم الهدف المبكر في رفع إيقاع المباراة، خاصة من جانب الشارقة الذي هاجم بقوة مع تراجع واضح لفريق عجمان الذي اعتمد على المرتدات عن طريق روكي وبرستيج، فيما تهيأت فرص التعديل للشارقة في أكثر من مناسبة أبرزها الفرصة التي صنعها فراس بالعربي لـ عثمان كمارا واستمر الشارقة في محاولاته الهجومية حتى نجح حمد فهد في التسجيل بطريقة رائعة من عكسية عثمان كمارا التي قابلها مباشرة بيسراه في أقصى الزاوية اليسرى للحارس علي الحوسني، وعاد عجمان بعد ذلك للشكل الهجومي الذي بدأ به ولكن يقظة دفاع الشارقة وحارسه عادل الحوسني حال دون الوصول للمرمى، وضاعت بالمقابل فرصة للشارقة حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني حاول مدرب الشارقة كوزمين تغيير شكل الأداء والنتيجة بإجراء عدة تبديلات بداية من دخول لوان بيريرا بدلاً من فراس بالعربي فيما أجرى ايسايلا مدرب عجمان تبديل للمحافظة على النتيجة على أقل تقدير بدخول جيانلوكا بدلا من المهاجم برستيج وتهيأت فرصة ذهبية لمهاجم عجمان روكي في وضع انفراد ولكنه تسرع في التسديد بين يدي الحارس عادل الحوسني، وضاعت فرصة مماثلة للشارقة عن طريق عثمان كمارا الذي سدد في الشباك الخارجية ثم أجرى كوزمين تبديل بدخول خالد باوزير بدلاً من حمد فهد قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ومن أول لمسة له كاد باوزير أن يصيب مرمى عجمان بتسديدة قوية تصدى لها ببراعة الحارس علي الحوسني وأجرى مدرب عجمان تبديله الثاني بدخول محمد إسماعيل بدلاً من محمد ناصر ثم تبديل ثالث للشارقة بدخول سالم صالح بدلاً من عبد الله غانم.

وفي الدقيقة الأولى للوقت البديل "ق 90+1" ارتكب الحارس علي الحوسني خطأ كاد يكلف فريقه الخسارة عندما أمسك كرة مرسلة من زميله بلال يوسف بيديه احتسبها الحكم ركلة غير مباشرة داخل الصندوق، نفذها كايو لوكاس وارتدت من الحائط البشري لتضيع أهم فرص الفوز للشارقة وتنتهي بعدها المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

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