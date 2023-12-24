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العين يواصل انتصاراته ويهزم البطائح بثلاثية

12/24/2023 10:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل العين انتصاراته بعد تحقيق فوزه الثاني على التوالي على مضيفه البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بن محمد لحساب الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "الزعيم" رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني "مؤقتاً"، فيما تجمد رصيد "الراقي" عند النقطة 16 في المركز السابع.

وعزز لابا كودجو صدارته لقائمة هدافي الدوري بعد تسجيله الهدف العاشر الذي جاء في الشوط الأول في الدقيقة 36 وجاء الهدف الثاني بأقدام عمر أتزيلي في الدقيقة 47 والهدف الثالث عن طريق اليخاندرو روميرو في الدقيقة 65، بينما جاء هدف البطائح الوحيد عن طريق سيكو بابا في الدقيقة 49.

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