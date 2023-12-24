الإعلان عن حكمي مباراتي قبل نهائي السوبر المصري



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمتي حكام مواجهتي الأهلي مع سيراميكا كليوبترا، وفيوتشر مع بيراميدز، في قبل نهائي كأس السوبر المصري.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد، أن لجنة الحكام اختارت محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا، ويعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد "فار" ويعاونه محمود أبو الرجال، إلى جانب حكم الـ"فار" الاحتياطي هاني عبد الفتاح.

كما تم اختيار أمين عمر لإدارة مباراة فيوتشر وبيراميدز، ويعاونه المساعدان أحمد توفيق ويوسف البساطي، والحكم الرابع محمد عادل، بينما سيتواجد محمود عاشور كحكم فيديو مساعد ويعاونه أحمد حسام طه، إلى جانب حكم الـ فار الاحتياطي وائل شعبان.

ومن المقرر أن يلتقي الفائزان باللقاءين في المباراة النهائية التي تقام يوم الخميس القادم.

يذكر أن السوبر المصري يقام هذا الموسم في الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 4 أندية للمرة الأولى.

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