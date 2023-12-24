يشيم دمير .. هل قتلها صديقها بعد رفض الزواج منه؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - تستمر السلطات الأمنية التركية منذ يومين باحتجاز رجل تركي اتُهِم بدفع صديقته من أعلى قمة منحدر في منطقة سياحية داخل البلاد، عندما رفضت قبول عرضه بالزواج منها، فهل أقدم نظام الدين غورسو بالفعل على دفع صديقته يشيم دمير من قمة منحدر عالٍ؟

فبحسب الأنباء الأولية، كان الرجل التركي الذي لم تكشف وسائل الإعلام المحلية عن عمره، يخطط للزواج من دمير التي تعمل مصممة غرافيك وتبلغ من العمر 39 عاماً، لكنها رفضت الارتباط به عندما طلب منها الزواج على قمة منحدرٍ عالٍ، فأقدم إثرها على دفعها من تلك المنطقة، لتفارق الحياة لاحقاً رغم أنه طلب الإسعاف وحاول الأطباء إنقاذ حياتها.

لكن لدى الرجل التركي رواية أخرى، فقد أخبر الشرطة أنهما كانا في حالة سكر بعد تناول الكحول احتفالاً بقبول الضحية الزواج منه عقب ارتدائها خاتم الخطوبة، لكنه سمع صراخها أثناء توجهها للسيارة لجلب المزيد من الكحول.

ووفق رواية غورسو، فقد سقطت دمير من قمة منحدر عالٍ بعدما فقدت توازنها بفعل الكحول في منطقة بولينتي كيب عند غروب الشمس قبل يومين.

وكان الثنائي يقضي عطلة نهاية الأسبوع معا في تلك المنطقة. وتعمل الضحية مصممة غرافيك في وكالة إعلاناتٍ يقع مقرها الرئيسي في اسطنبول، وقد تعرّفت إلى غورسو قبل نحو عامٍ في مدينة ساكاريا.

وبعد وقوعها من منحدرٍ يبلغ ارتفاعه 30 متراً، اتصل الرجل التركي بالفرق الطبية وقوات الدرك وحاول إنقاذها، لتتوجه الطواقم الطبية إلى مكان الحادث، لكن دمير فارقت الحياة رغم محاولات إنقاذها التي دامت لمدّة 45 دقيقة.

وقال غورسو في إفادته للشرطة: "لقد اخترنا هذا المكان لنقضي لحظة رومانسية بعد طلب الزواج. شربنا بعض الكحول. حدث كل شيء دفعة واحدة. لقد فقدت توازنها وسقط أرضاً".

وبينما تواصل الشرطة التحقيقات مع غورسو، تمّ نقل أصدقاء دمير إلى قيادة الدرك في منطقة بوزكادا لأخذ أقوالهم.

وقال أصدقاؤها إن البلدية تتحمل مسؤولية ما جرى، فالطرق في المكان الذي يأتي إليه الناس لمشاهدة الغروب "سيئة" ولا يوجد سياج لمنع سقوطهم إلى الهاوية.



