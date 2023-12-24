دراسة: آثار بعيدة المدى على الصحة العقلية للإسرائيليين بعد أحداث 7 أكتوبر

أظهرت دراسة إسرائيلية شاملة، أن الأحداث التي شهدتها البلاد في السابع من أكتوبر الماضي، كانت لها آثار بعيدة المدى، ولا سيما على الصحة العقلية للمواطنين، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الاحد.

وأجرت الدراسة بشكل مشترك، البروفيسورة دانا تسور بيتان من جامعة حيفا، ومركز شلفاتا للصحة العقلية، والبروفيسور يوفال نيريا من جامعة كولومبيا، بشأن التداعيات النفسية لأحداث السابع من أكتوبر، والتي أثرت على 420 إسرائيليا من سن 18 عاما فأكثر.

كما تناولت الدراسة الاستراتيجيات التي اعتمدها الإسرائيليون المذكورون للتعامل مع مثل هذه التأثيرات، وكشفت عن وجود ارتفاع ملحوظ في استهلاك المواد المؤدية للإدمان بين المواطنين، بعد اندلاع الحرب.

وذكرت الدراسة أن 16% ممن شاركوا فيها، أشاروا إلى وجود زيادة طفيفة في نسبة استخدامهم للنيكوتين، بينما أشار 10% إلى زيادة استهلاكهم للكحول، فيما أبلغ 5ر5% عن زيادة تعاطيهم للحشيش (القنب).

كما شهد استخدام الأدوية الموصوفة التي قد تؤدي إلى الإدمان، ارتفاعا كبيرا، حيث زاد استخدام المهدئات بين 11% ممن شملتهم الدراسة، واستخدام الحبوب المنومة بين 10%، واستخدام المسكنات بين 8%.





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