250 ألف دولار للفريق الفائز..الأهلي للدفاع عن لقبه وبيراميدز لفك عقدة النهائيات بالسوبر المصري

تنطلق مسابقة الكأس السوبر المصرية لكرة القدم في نسختها الواحدة والعشرين الجديدة للمرة الأولى بمشاركة أربعة أندية هي الأهلي حامل اللقب وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز ومودرن فيوتشر، بعدما شهدت النسخ السابقة إقامة السوبر من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس.

ويلتقى الاهلي بطل الدوري مع سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة في نصف النهائي الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي،

فيما يواجه بيراميدز وصيف الدوري مودرن فيوتشر رابع الترتيب في نصف النهائي الآخر في وقت سابق على الملعب عينه.

وكان فيوتشر حلّ بدلا من الزمالك المستبعد من المسابقة على خليفة معاقبته لانسحابه من النسخة الماضية.

وأعلنت اللجنة المنظمة جوائز البطولة حيث يحصل الفائز على 250 الف دولار، والوصيف على 125 ألفا، والثالث على 75 الفا والرابع على 50 ألفا.

الأهلي القياسي

ويخوض الاهلي المباراة منتشياً من احتلاله للمركز الثالث وحصوله على الميدالية البرونزية في مونديال الأندية بفوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا 4-2 الجمعة في جدّة السعودية. فاز مانشستر سيتي الانكليزي بطل أوروبا باللقب باسقاطه فلوميننسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية برباعية نظيفة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالكأس السوبر (13 مرة)، بعدما احرز اللقب على حساب بيراميدز بهدف نظيف في نسخة 2022.

قال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي في تصريحات عبر القناة الرسمية للنادي "نعانى من ضغط المباريات، والجهد المبذول حاليا من اللاعبين والجهاز الفني ليس محض صدفة".

وتابع "الموسم الحالي مختلف، والبداية كانت قاسية جداً ونعاني من توالي المباريات وكثرة السفر، ولم يكن لدينا الوقت الكافي للتدريب والاستعداد ولم نستطع بناء الفريق بشكل جيد".

وأشار "أمامنا مشوار طويل وأهداف أخرى نسعى لتحقيقها لإسعاد الجماهير...".

وبدوره، أكد اللاعب الدولي إمام عاشور (25 عاما) "لدينا مسابقة جديدة وسنركز للفوز بها".

وبات الثنائي أحمد عبد القادر والتونسي محمد الضاوي "كريستو" خارج حسابات كولر حيث يخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي بعدما غابا عن المشاركة في مونديال الأندية بسبب الاصابة، فيما يسعى المدرب لمنح المهاجم الفرنسي أنتوني موديست الفرصة الاخيرة لتحديد مصيره سواء بالإبقاء عليه او رحيله في كانون الثاني/يناير المقبل.

في المقابل، استعاد سيراميكا كليوباترا الذي يشارك للمرة الاولى في السوبر، خدمات هدافه الجزائري أحمد القندوسي المعار من الاهلي الصيف الماضي بعد شفائه من الاصابة.

ويعوّل أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا على تألق لاعبيه الاجانب، وفي مقدمتهم النيجيري صديق أوجولا ومواطنه جون إيبوكا.

عقدة النهائيات

ويسعى بيراميدز لفك عقدة النهائيات بالفوز على مودرن فيوتشر وبلوغ المباراة النهائية وتحقيق باكورة ألقابه.

وكان بيراميدز خسر نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف عام 2020، ونهائي كأس مصر أمام الزمالك 0-3 عام 2019، وتكرر السيناريو ذاته أمام الاهلي 1-2 في 2021، ليعود الأخير ويتغلب عليه 1-0 في الكأس السوبر في العام التالي.

وبات بيراميدز مهددا بالخروج من النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة، حيث يتذيل ترتيب المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط.

حفّز الإماراتي سالم الشامسي مالك بيراميدز في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي لاعبيه، قائلا "ناديكم ولد عملاقا، ونحن نتابع كل شيء وسعداء بما يقدمه الفريق في السنوات الماضية، حيث وضع نفسه بين صفوة وكبار أندية مصر وإفريقيا والأندية العربية، وحان وقت الاحتفال بالألقاب".

وتأكدت جاهزية مدافعه الايمن المغربي محمد الشيبي لخوض لقاء فيوتشر بعد تعافيه من الإصابة، فيما يفتقد الفريق جهود حارسه أحمد الشناوي ومهاجمه إبراهيم عادل بسبب الإصابة.

وأكد محمد ناجي "جدو" مدرب بيراميدز "البداية مهمة للغاية والجميع في أعلى حالات التركيز، لتحقيق الفوز في اللقاء الأول أمام فيوتشر".

وأوضح جدو أن الروح المعنوية للاعبين مرتفعة للغاية وانهم تعاهدوا على الفوز باللقب.

في المقابل، حصل فيوتشر على دفعة معنوية قوية باستعادة خدمات مدافعه الأيسر الكاميروني جوناثان نجويم بعدما شارك في التمارين اثر تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، أبعدته عن الملاعب منذ بداية الموسم.

وقال أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر "نملك طموحاً كبيراً من أجل المنافسة على لقب السوبر. لدينا قائمة متكاملة من اللاعبين والجميع في جاهزية تامة من أجل بلوغ المباراة النهائية والمنافسة على اللقب".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز