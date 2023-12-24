مهرجان «شتانا في حتّا» يلقى الضوء على مقومات تميزها

تتعدد مقومات الجذب في دبي بين ما هو طبيعي وما هو من صُنع الإنسان، لتتكامل هذه العناصر في تأكيد مكانة المدينة النابضة بالحياة وجاذبيتها للزوار سواء من مختلف أنحاء الدولة، أو من دول المنطقة، وكذلك من حول العالم، للاستمتاع بتجربة زيارة فريدة لكل زائر، ليغادرها حاملاً ذكريات لا تنسى.

حتّا.. هي واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي، وتتميز بطبيعتها الجبلية الآسرة التي تجتذب الزوار من محبي الطبيعة والمغامرة من حول العالم، لما تتميز به من جمع بين روعة البيئة الفطرية الطبيعية وأصالة التراث بما تضمه من شواهد تاريخية ضاربة في القِدَم، إذ يرجع بعض المؤرخين تاريخ هذا الجزء من الوطن إلى أكثر من 3000 عام مضت.

وتتنوع مقومات الجذب في حتّا التي، عُرفت قديماً باسم "الحجرين" لوقوعها بين جبلين شاهقين، واشتهرت بالقلاع التاريخية والمزارع والأفلاج، ليتنوع مع تلك المقومات أيضاً نوعية الزوار الذين يقصدونها من كل مكان ما بين هواة الرياضة وعُشاق المغامرات والباحثين عن الراحة والاسترخاء في أحضان الطبيعة بعيداً عن صخب ومسؤوليات الحياة اليومية.

وقد استهل الموسم الشتوي الثالث لحملة "#وجهات_دبي" الذي انطلق قبل أيام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بتنظيم النسخة الأولى من مهرجان #شتانا_في_حتّا، بالتعاون بين براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، واللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وهو يضم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والتجارب الترفيهية والرياضية من 15 وحتى 31 ديسمبر الجاري، وذلك بهدف إلقاء مزيد من الضوء على ما تتمتع به هذه المنطقة من مميزات وعوامل جذب عديدة، حيث تهدف "وجهات دبي" لتقديم معلومات للمواطنين والمقيمين والزوار تمكنهم من بدء عطلة شتوية فريدة في مختلف مناطق الإمارة.

مكانة متنامية

ويؤكد سعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن تنامي مكانة حتّا كوجهة رائدة للسياحة البيئية والثقافية وكذلك لسياحة المغامرات يعكس التزام دبي بتوفير تجارب فريدة لسكانها وكذلك لزوارها من مختلف أنحاء العالم".

ويقول سعادته في هذا الصدد: "في ظل الاستراتيجية الواعية والتخطيط المحكم الذي يجري بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة في دبي، تعنى منطقة حتّا بمفاهيم وممارسات السياحة المستدامة، لاسيما مع تواصل جهود التطوير التي تشهدها هذه المنطقة الحيوية، كجزء من خطة دبي الحضرية 2040، لتترسخ مكانة حتّا بين أهم مناطق الجذب في دبي. فمنطقة حتّا هي شهادة على التزامنا بتنمية السياحة المستدامة والمسؤولة والمتنوعة".

معالم تاريخية

وتُعد "قرية حتّا التراثية" من أبرز الأماكن التاريخية في دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، إذ تستعرض نموذج الحياة القروية قديماً، لتقدم للزائر صورة تحاكي الواقع المعاش قديماً من خلال ما تضمه من مجسمات ووثائق ومنحوتات وأعمال يدوية. وقد تم افتتاح القرية في العام 2001 لتعيد إحياء تراث دبي من خلال الأكواخ والمباني التقليدية التي عهدتها المدينة في الماضي.

ومن المعالم التاريخية المهمة، "حصن حتّا" الذي تم تشييده في العام 1896 ويُعدّ من أهم المعالم الأثرية في دولة الإمارات، ويشمل فناءً داخلياً وبرجاً للمراقبة بارتفاع 11 متراً. واُستخدم في بناء الحصن مواد طبيعية من الصخور الجبلية والطوب اللبن، بينما تم استخدام سعف وجذوع النخيل في السقف الذي يغطيه، وقد أُعيد ترميمه عام 1995.

وتضم حتّا العديد من المعالم التاريخية المهمة ومنها مسجد الشريعة، الواقع في منطقة الشريعة التراثية، وجرى تشييده منذ نحو 200 عام، فيما خضع لعمليات ترميم حديثاً في إطار جهود تطوير القدرات السياحية لمنطقة حتّا. كذلك تعد منطقة الشريعة من المناطق التراثية الرئيسية في هذه المنطقة إذ تضم فلجاً تاريخياً يسمى فلج الشريعة يستخدم ماؤه في ري مزارع المنطقة.

مزارع وحدائق

المناطق الخضراء تشكل أيضا عوامل جذب مهمة في حتّا ومنها مزرعة أشجار النخيل التي تقع على بُعد مسافةٍ قصيرة من القرية التراثية. ويطيب للزوار التجول في هذه المزرعة والاستمتاع بما تمنحه للزائر من شعور بالهدوء والسكينة، كما يمكن للزائر الاستمتاع بمشاهدة الأفلاج (أنظمة ريّ استخدمت قديماً) وتفردها إذ تمتد لكيلومترات تحت الأرض قبل أن تظهر على السطح.

وتعد زيارة "حديقة التل" من الأنشطة الموصى بها لزوار حتا، لاسيما لهواة ارتياد المناطق الخضراء والأجواء المفتوحة، وقد تم تشييدها في العام 2004، وتشتهرُ بكونها مقصداً لمحبي النُّزهات والشواء في الهواء الطلق وتتميز بارتفاعها عن سطح الأرض كونها شيدت على تلة، وهو السبب في إطلاق هذا الاسم عليها.

وتُعد "حديقة النحل" من المزارات المهمة في منطقة حتّا التي اشتهرت بإنتاج أجود أنواع عسل النحل، وهي أول حديقة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وتضم الحديقة آلاف خلايا النحل الممتدة على مساحة الحديقة التي تناهز 16 ألف متر مربع، وتقع وسط الجبال والمزارع، وتشكّل زيارة الحديقة فرصة نموذجية للتعرف على أنواع وفصائل النحل والخلايا وأسلوب التربية والعناية بالنحل وأنواع الزهور والنباتات التي تتغذى عليها، علاوة على الوقوف على أفضل أنواع العسل وكيفية التعرف على الأنواع الأصلية منه، حيث تجمع زيارة الحديقة ما بين الترفيه والتثقيف في آن.

السياحة الرياضية

كذلك تشكّل السياحة الرياضية جزءاً مهما من المنظومة السياحية في منطقة حتّا، ومن الأمثلة على ذلك استقطب سباق "سبارتن حتّا"، وهو أحد أصعب سباقات التحمُّل في العالم، في نوفمبر من العام الجاري، مشاركة أكثر من 3500 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار والقدرات البندنيّة، من بينهم 900 متسابق من خارج الدولة، حيث جرى السباق بين جبال ووديان حتّا، بحضور كبير تجاوز 5000 من المتابعين للسباق الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي، ضمن الفعاليات التي ينظمها المجلس في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة هذه المنطقة كوجهة نموذجية لسياحة المغامرات وبطولات التحدي، وضمن الخطة التنموية الشاملة للمنطقة لتعزيز جاذبيتها وجهة سياحية ورياضية نموذجية، في ضوء ما تمتلكه من مقومات طبيعية بما يخدم كذلك في ترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

كذلك جاء السباق مواكباً لجهود تطوير البنية التحتية الرياضية في حتّا التي باتت تشهد تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية لتصبح منطقة حتّا وجهة رياضية مميزة في الدولة والمنطقة.

استكشاف حتّا

ويتميز مهرجان "شتانا في حتّا"، الذي يُقام للمرة الأولى، بمزيج فريد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية ويستمر حتى 31 ديسمبر في محيط بحيرة "ليم" في المنطقة الجبلية الخلابة وفي حتّا وادي هب. ويدعو هذا المهرجان الجميع لاستكشاف كل ما تقدمه منطقة حتّا ضمن النسخة الثالثة من حملة "#وجهات_دبي" بالإضافة إلى عروض الإضاءة الفريدة عند حصن حتّا، وإضاءة الشوارع التي تضاهي إضاءة شارع الشانزليزيه الشهير، وعروض الألعاب النارية فوق سماء لافتة حتّا في نهاية كل أسبوع طوال فترة المهرجان.

ويضم المهرجان أنشطة متنوعة للعائلات والأطفال من جميع الأعمار، ويسلّط الضوء على تفرد المنطقة وتطورها كوجهة صديقة للبيئة. ويهدف المهرجان أيضاً إلى الترويج لكنوز حتّا الثقافية والتاريخية والطبيعية، وتشجيع الزوار على الاستمتاع بمناظرها الطبيعية الفريدة والأنشطة الترفيهية.

التحدي والمغامرة

وتتنوع الأنشطة التي يمكن لمحبي التشويق ورياضات المغامرة ممارستها في حتّا، وهو ما تتيحه الطبيعة الجبلية للمكان، بما يضمه من مرتفعات وأودية وبحيرات، ومن تلك الرياضات رياضة ركوب الخيل الذي يمكن للزوار من مختلف الأعمار الاستمتاع بها بين جبال المنطقة للتجول بين الجبال والوديان والتعرف إلى طبيعة المنطقة.

كذلك تشكّل مسارات المشي الجبلية التي تم إعدادها وتمهيدها لمحبي هذه الرياضة عنصر جذب للزوار عشاق هذه الرياضة، وتمنح الزائر فرصة الاستمتاع عن قرب بالطبيعة الجبلية الرائعة التي تتميز بها حتّا، إذ تمتد تلك المسارات إلى أكثر من 32 كيلومتراً، لتكون بذلك الأطول من نوعها في دولة الإمارات، ما يمنح الزوار فرصة فريدة للاستمتاع بجمال جبال وسفوح هذه المنطقة عن قرب.

ويوفر "مضمار حتّا للدارجات الهوائية الجبلية"، بامتداد 52 كيلومتراً، لهواة هذه الرياضة تجربة مشوّقة في أحضان جبال حتّا. ويتضمن المضمار مسارات متنوعة تناسب جميع الأعمار والمستويات من المبتدئين والمتمرسين والمحترفين، كما يشمل أول منشأة من نوعها في دولة الإمارات لتدريب المبتدئين على ركوب الدراجات، كذلك يتيح استئجار أو شراء مجموعة من ملحقات الدراجات الهوائية الجبلية، مثل أدوات الحماية والملابس الرياضية وغيرها. ويعد ركوب الدراجات الهوائية في حتّا من التجارب المحببة لعشاق المغامرة والباحثين عن أجواء التحدي في بيئة طبيعية ثرية بتنوعها.

رقم قياسي

وتعتبر "لوحة حتّا"، بارتفاع 19.28 متر على قمة جبل الحجر، أحد أهم المعالم في منطقة حتّا السياحية، وقد أعلنت دبي القابضة مطلع سبتمبر الماضي دخول اللوحة موسوعة "غينيس للأرقام القياسية العالمية" كأعلى لوحة معلم بارز في العالم. وتعكس اللوحة مكانة حتّا بين أهم المناطق الطبيعية في دولة الإمارات.

وتتعدد الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التي تحتضنها منطقة حتّا على مدار العام، كذلك تتنوع نقاط الجذب فيها، ما يميزها كوجهة سياحية من الطراز الرفيع سواء للأفراد أو العائلات، حيث توفر المنطقة لكل من يقصدها مبتغاة سواء من ترفيه أو أنشطة رياضية أو مغامرات التحدي، كذلك الأجواء الملائمة للعائلة والراغبين في الاسترخاء وإمضاء أوقات من الراحة وسط البيئة الطبيعية والحياة الفطرية التي يتوق لها جانب كبير من زوار هذه المنطقة التي ستشهد المزيد من التطوير لقدراتها السياحية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

حتا وغيرها من الأماكن الشهيرة يجعل تصدُّر دبي لقوائم الوجهات السياحية المفضلة عالمياً والمؤشرات الصادرة عن كبرى المواقع والمؤسسات العالمية الكبرى المتخصصة في مجال السفر والسياحة لم يأت من فراغ، ولكنه نتاج رؤية صنعت وصفة النجاح بمزيج من العمل الجاد والتخطيط السليم والاستفادة الواعية من المقومات الطبيعية التي حبا الله تعالى بها هذه المدينة التي أصبحت محل اهتمام العالم بما قدمته من إنجازات وما حققته من تطور كمركز رئيسي للاقتصاد والسياحة والتجارة والتكنولوجيا وصناعة المستقبل.

فقبل أيام، صدر مؤشر أفضل 100 مدينة كوجهة سياحية عالمية 2023، الصادر عن مؤسسة "يورومونيتور إنترناشيونال" البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق، وقد منح دبي الصدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الثاني عالمياً، متقدمة على مدن عالمية كبرى لها باع طويل وتاريخ حافل في المجال السياحي. كذلك توّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع "تريب أدفايزر" للعام الثاني على التوالي.. والقائمة تطول.





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