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من هو واسيني الأعرج الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون؟

12/24/2023 9:25:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور واسيني الأعرج بعد فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة.

وتلقى البروفيسور واسيني الأعرج الفائزة بجائزة نوابغ_العرب عن فئة الأدب والفنون 2023
اتصالا هاتفيا من معالي محمد القرقاوي أبلغه خلاله بفوزه بالجائزة.

والبروفيسور واسيني الأعرج روائي وبروفيسور الأدب العربي في جامعة الجزائر وجامعة السوربون.

ومُنح الأعرج جائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2023، تقديراً لإسهاماته ومؤلفاته في الأدب العربي، حيث أسهمت أعماله الأدبية إلى الإبداع في توظيف طرق تعبيرية جديدة للغة في الرواية، وإضافة أبعاد جديدة للمخيلة العربية والسرد القصصي.

ولد واسيني الأعرج بتاريخ 8 أغسطس 1954 في سيدي بو جنان في ولاية تلمسان وحصل على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من جامعة الجزائر ثم انتقل إلى سوريا لمتابعة الدراسات العليا بمساعدة من منحة حكومية.

حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة دمشق، عندما أنهى دراسته عاد إلى الجزائر وشغل منصبًا أكاديميًا في جامعة الجزائر وواصل تعليمه حتى عام 1994، وبعدها انتقل إلى فرنسا وانضم إلى جامعة السوربون حيث درّس الأدب العربي.


تنتمي أعمال البروفيسور واسيني الأعرج إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت من التعبير، بل تبحث دائماً عن سبلها التعبيرية المتجددة، ما أضاف بصمة على الرواية الجزائرية والعربية.

وقدم البروفيسور واسيني الأعرج ما يزيد على 30 رواية مرتبطة بالمجتمعات العربية وثقافتها وارتباطها بالقيم الإنسانية وثقافات العالم، وترجمت أعماله إلى أكثر من 20 لغة، وتم اعتماد دراستها في عدد من الجامعات حول العالم. وحولت بعضها إلى مسرحيات وأعمال سينمائية. كما يشغل البروفيسور واسيني الأعرج منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس.


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