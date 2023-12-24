اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 تطلق جولتها بالإمارات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، والتي تقام في الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، عن إقامة جولة احتفالية للكأس في الإمارات، بالإضافة إلى دولة قطر المنظمة، والمملكة العربية السعودية.

وستقام الجولة في الإمارات بكل من ريم مول بأبوظبي، والقرية العالمية في دبي.

وقالت اللجنة في بيان إن الجولة الاحتفالية تستمر حتى 31 ديسمبر الجاري وتتيح للجماهير معرفة المزيد من المعلومات عن الحدث الرياضي، والتقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة، ومع أفراد عائلة "سبوق"، التعويذة الرسمية للنسخة الـ18 من البطولة.

ويتنافس في النسخة المقبلة من البطولة 24 منتخباً على 9 ملاعب.

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