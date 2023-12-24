اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 تطلق جولتها بالإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، والتي تقام في الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، عن إقامة جولة احتفالية للكأس في الإمارات، بالإضافة إلى دولة قطر المنظمة، والمملكة العربية السعودية.
وستقام الجولة في الإمارات بكل من ريم مول بأبوظبي، والقرية العالمية في دبي.
وقالت اللجنة في بيان إن الجولة الاحتفالية تستمر حتى 31 ديسمبر الجاري وتتيح للجماهير معرفة المزيد من المعلومات عن الحدث الرياضي، والتقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة، ومع أفراد عائلة "سبوق"، التعويذة الرسمية للنسخة الـ18 من البطولة.
ويتنافس في النسخة المقبلة من البطولة 24 منتخباً على 9 ملاعب.
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