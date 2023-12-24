Sunday, 24 December 2023 06:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 تطلق جولتها بالإمارات

12/24/2023 9:25:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، والتي تقام في الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، عن إقامة جولة احتفالية للكأس في الإمارات، بالإضافة إلى دولة قطر المنظمة، والمملكة العربية السعودية.

وستقام الجولة في الإمارات بكل من ريم مول بأبوظبي، والقرية العالمية في دبي.

وقالت اللجنة في بيان إن الجولة الاحتفالية تستمر حتى 31 ديسمبر الجاري وتتيح للجماهير معرفة المزيد من المعلومات عن الحدث الرياضي، والتقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة، ومع أفراد عائلة "سبوق"، التعويذة الرسمية للنسخة الـ18 من البطولة.

ويتنافس في النسخة المقبلة من البطولة 24 منتخباً على 9 ملاعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN24122023000110011019ID1107653274

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث