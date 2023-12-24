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محمد بن راشد يبارك لواسيني الأعرج فوزه بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة الأدب والفنون

12/24/2023 9:25:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور واسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "نبارك للبروفيسور واسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة .. حيث قدم البرفيسور واسيني أكثر من 30 رواية ترتبط بالمجتمعات العربية وثقافتها وبيئتها .. وتم ترجمة رواياته لأكثر من 20 لغة واعتماد دراستها في عدد من جامعات العالم .. ويشغل البرفيسور منصب استاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس . نبارك له فوزه .. ونثمن جهوده .. ونقدر ما قدمه للأدب العربي وللقارئ العالمي"..


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