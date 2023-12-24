ابو العيلة : الكوارث الطبيعية المحتملة في فلسطين زلازل وفيضانات وتسونامي في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /قال رئيس المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث حسن أبو العيلة إن المركز بحاجة ماسة الى قانون ودليل سياسات وطني من أجل تنظيم العلاقة مع الشركاء.

وتابع خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش أنه لا يوجد غطاء قانوني لعمل المركز حاليا، ولا يوجد موازنة سنوية، إذ نعتمد على المشاريع من الجهات المانحة مثل البنك الدولي.

وأوضح أن المركز يعمل فيه اليوم 7 موظفين فقط، وهذا العدد لا يكفي على الإطلاق، مردفا: نحتاج الى مجموعة من المختصين في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وكل من له علاقة بتقييم المخاطر.

وتابع: خلال عامي 2020 و 2021 عملنا على مسودة قانون والهيكلية التنظيمية والخطة الاستراتيجية للمركز حتى نحقق معايير الحوكمة، وتم تقديم المسودة الى الحكومة من أجل الإقرار، وذلك بعد أن أبدى القطاعان الأهلي والخاص مجموعة من الملاحظات على المسودة.

لا نعتدي على صلاحيات أحد..

وردا على سؤال ما هي أبرز المشكلات الأخرى التي تواجهكم، قال أبو العيلة: بعض المسؤولين لا يدركون مفهوم إدارة مخاطر الكوارث.. نحن في المركز لا نعتدي على صلاحيات أحد، ونبحث عن صيغة من التكامل لأن إدارة مخاطر الكوارث هي نهج شامل، وبالتالي نحن مظلة ننسق بين مكونات النظام.

وتابع: على سبيل المثال.. يمكن تخصص الدفاع المدني في الاستجابة والإنقاذ والبحث والإطفاء، ونحن في المركز نتخصص في إعداد الدراسات حول ما يتوقع حدوثه من كوارث، ولا نتدخل على الإطلاق في الجانب العملياتي، وبالتالي تخصص الدفاع المدني عملياتي ونحن في الاستراتيجيات والسياسات.

وقال إن المركز لا يستطيع أخذ دور وزارة الصحة على سبيل المثال في معالجة الأوبئة.

وشدد أنه وخلال خلال 3 سنوات ماضية من عمل المركز، لم تتجاوز مجموع نفقاته التشغيلية 70 ألف شيكل، مضيفا: وهذا ليس مبلغا كبيرا لمؤسسة بحجم إدارة الكوارث، حيث أن المركز لا يحتاج في مراحله الأولى سوى 10 الى 15 موظفا في أحسن الظروف على شرط أن يكون الموظف متخصص وذو كفاءة عالية.

وحول تاريخ المركز وعمله، قال أبو العيلة، إنه تأسس في عام 2017 ولكن بعدها جاءت جائحة كورونا وتعطل العمل على مدار أكثر من عامين على المأسسة والقوننة والحوكمة، ومع بداية عام 2021 عيّنت في إدارة المركز واستطعنا خلال هذه الفترة القصيرة بأن نستقطب البنك الدولي من أجل الوقوف على أرضية صلبة في فهم مخاطر الكوارث.

وأضاف: استطعنا الحصول على مشروع من البنك الدولي من أجل فهم مخاطر الكوارث التي قد تضرب فلسطين ورسم السيناريوهات والخرائط المتوقعة ووضع الاستراتيجيات والتوصيات حول طرق مواجهتها بالشكل الأمثل.

وحول أسباب تأسيس المركز، قال أبو العيلة، إن الكرة الأرضية تتعرض للعديد من المخاطر، ولمواجهتها بدأ العالم يفكر في كيفية الحد منها، حتى تصبح الكرة الأرضية بيئة آمنة للحياة.

وتابع: إطار سنداي المنبثق عن الأمم المتحدة تحدث عن 4 أولويات رئيسية للحد من المخاطر عالميا وهي فهم طبيعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأرض، وتعزيز سبل إدارة المخاطر من أجل تعزيز مواجهتها، والاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل تقليل الخسائر، وأخيرا التأهب والاستعداد.

وأضاف، أن الأهداف السابقة تمت المصادقة عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن أجل تحقيقها، أنشأت الهيئات والمراكز الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كل دول العالم حتى تشكل نقطة اتصال مع الأمم المتحدة والعمل معا من أجل الحد من مخاطر الكوارث قبل حدوثها.

وأشار إلى أن المركز الوطني يتشكل من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الأكاديمي والأهلي والخاص لأنه يقوم على العمل التشاركي، حتى يشكل مظلة تنسيقية بين كل مكونات النظام الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، مردفا: علميا.. يجب أن يكون لدينا جانب من الوقاية والتأهب وكيفية التعافي من هذه المخاطر.

مخاطر تواجه فلسطين..

وأوضح أبو العيلة أن تقييم المخاطر لدولة فلسطين الذي أنجزه المركز بتمويل من البنك الدولي، أظهر أن هناك مجموعة من المخاطر التي تواجه فلسطين ومن أخطرها زلازل وفيضانات وانزلاق تربة وتصحر هذا إضافة لإمكانية حدوث موجات تسونامي في قطاع غزة مرة كل 350 عاما.

ومن بين التوصيات التي خرجت بها الدراسة التي لم تنشر بعد للمركز بالتعاون مع البنك الدول، قال أبو العيلة إن واحدة من توصياتنا تتمثل في تعزيز رقابة وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية في ترخيص الأبنية، إذ يمنع ترخيص الأبنية في الوديان في حال وجود خطر الفيضانات، كما دعا الى ضرورة الالتزام بالكود الجديد لنقابة المهندسين والمتعلق بمعايير البناء المقاومة للزلازل.

آثار متشعبة للحرب في غزة..

وفيما يتعلق بكارثة الحرب التي تواجه قطاع غزة، قال رئيس المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث حسن أبو العيلة " إن من يتابع ما يجري في القطاع يجد أن حجم الذخائر والصواريخ قد صنفها بعض الخبراء على أنها تعادل حجم قنبلتين نوويتين وهذا ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأثر على الوضع البيئي في القطاع الذي يحتاج إلى مشروع مشابه لمشروع مارشال الذي طبق بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا يصنف على أنه جريمة كونه الكارثة أكبر من أي كارثة قد تحدثها الطبيعة.

وتابع: بعد انتهاء الحرب سنلمس أثر المتفجرات والأسلحة المحرمة دولياً على البيئة، كما سنلمس وسنرى تلوث المياه الجوفية بنسب كبيرة من المياه العادمة، وهو في نهاية المطاف سيؤدي الى انتشار الأوبئة.